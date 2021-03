Nederlander komt met nieuwe Ferrari Shooting Brake - Autoblog.nl

Het volgende project van Niels van Roij belooft weer heel interessant te worden.

Bij coachbuilding denk je vooral aan Italië, maar ook in ons eigen Nederland hebben we een ontwerper die zich daarmee bezig houdt: Niels van Roij. Hij wist al diverse keren de aandacht van de internationale automedia op zich te vestigen met zijn creaties.

Van Roij lijkt vooral een zwak te hebben voor shooting brakes. Of misschien moeten we zeggen: zijn klanten, want hij werkt uiteindelijk in opdracht. Vorig jaar maakten we bijvoorbeeld kennis met de Silver Spectre Shooting Brake, een shooting brake op basis van de Rolls-Royce Wraith. Wouter heeft de auto ook in het echt kunnen bewonderen:

Ook dit jaar heeft Niels van Roij alweer van zich laten horen. In januari werd namelijk de Breadvan Hommage gepresenteerd. Een hommage aan de befaamde Ferrari 250 GTO Breadvan op basis van de Ferrari 550 Maranello. Net als de Rolls was het een hate it or love it-ontwerp, maar interessant zijn de creaties van de Nederlander zeker.

Gelukkig is Niels van Roij alweer druk bezig aan zijn volgende project. Daarbij moet je in dezelfde richting denken als de Breadvan Hommage. Dit wordt namelijk ook een shooting brake geïnspireerd op een Ferrari uit het verleden, op basis van een moderne Ferrari. Althans, dat moeten we er zelf even van maken, want de naam Ferrari wordt angstvallig vermeden in het persbericht. Niels van Roij zit duidelijk niet te wachten op boze telefoontjes vanuit Maranello.

Het is desondanks overduidelijk waar de Daytona Shooting Brake naar verwijst: naar de Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake, een one-off uit 1972. In opdracht van een Amerikaanse klant toverde Chinetti Motors de Daytona om tot een unieke shooting brake. De grote achterruit en de naar boven openende ‘vlinderruiten’ maken dit een van de meest bijzondere Ferrari’s uit de jaren ’70.

Welke moderne auto als basis dient vermeldt Niels van Roij nog niet. Dat wil zeggen: niet expliciet. Hij geeft echter wel een omschrijving. Het gaat om een Italiaanse grand tourer met twee zitplaatsen die werd geproduceerd van 2006 tot 2013. Dat moet haast wel de Ferrari 599 GTB Fiorano zijn.

Om van een 599 een Daytona Shooting Brake te maken moet er het nodige gebeuren, niet alleen aan de achterkant maar ook aan de neus. De auto zal daarom onder meer nieuwe koplampen en een nieuwe voorbumper krijgen. Waarschijnlijk zal er dus weinig 599 meer te herkennen zijn in het eindresultaat. Geïnteresseerden kunnen genoeg meekrijgen van het proces, want dit zal te volgen zijn via de social mediakanalen van Niels van Roij.