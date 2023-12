Koop deze 997 GT3 voordat Wouter het doet

Jazeker, een 997 GT3 in Rubystone Red.

Porsche doet tegenwoordig goede zaken met het PTS-programma. Er worden 911’s in de meest uiteenlopende kleuren afgeleverd. Dat was ten tijde van de 997 nog heel anders. Een 997 vinden in een leuk kleurtje kan nog best lastig zijn. @wouter kan er over meepraten.

We hebben er nu eentje gevonden, namelijk een 997 GT3 in Rubystone Red. We moeten er meteen bijzeggen dat dit niet de originele kleur was, maar dat maakt ‘m alleen nog maar unieker. Voor zover wij weten is er nooit een 997 GT3 af fabriek in deze kleur geleverd. En hij is wel echt gespoten, het is niet zomaar een wrapje.

Het is sowieso een hele gave 997, want het betreft een 997 GT3 Mk2. Dit is de laatste GT3 met het befaamde Mezger-blok. Waar deze in de 996 GT3 en de 997 GT3 Mk1 nog 3,6 liter groot was, kreeg de GT3 Mk2 een 3.8. Deze was goed voor 435 pk.

Mocht je twijfelen over de cilinderinhoud, dan kun je altijd even op de zijkant van de spoiler spieken. Daar staat het namelijk. De spoiler is sowieso een belangrijk herkenningspunt, want die is duidelijk anders dan die van de GT3 Mk1.

Dit exemplaar is helemaal klaar om de Nordschleife te bedwingen, want deze GT3 is uitgerust met kuipstoelen en het Clubsport-pakket. Dit omvat normaalgesproken een halve rolkooi, een brandblusser en zespuntgordels. Dat laatste zien we alleen niet terug. Wel een leuk detail: de rolkooi is ook meegespoten in Rubystone Red.

Deze unieke 997 GT3 wordt aangeboden op Collecting Cars, met 55.830 km op de teller. Je zult ‘m wel op moeten halen in Orléans, maar dan heb je meteen een leuke roadtrip. Meebieden kan nog tot en met maandagavond 19.32.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!