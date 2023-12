AB Advies: exotische cabrio voor 30 mille

Kun je voor 30.000 euro een exotische cabrio kopen? Nou, makkelijk!

Je moet altijd het seizoen afwachten om iets te kopen. Kerstartikelen? Die koop je in januari in. Pepernoten? Ergens in maart. Winterbanden? Gewoon lekker wachten tot juni, juli. En als je een cabrio wil, dan kun je het beste in de winter gaan shoppen. Eric nam deze tip ter harte en bestormde onze mailbox. Wat wil het feit: Eric heeft nu een Audi A6 Competition TDI. Deze wilde hij gaan inruilen op de laatste generatie, de S6 TDI. Hij kreeg alleen dermate weinig terug voor zijn oude auto, terwijl de S6 een hele flinke duit kost. Ondanks dat een nieuwere auto, eh, nieuwer is, vond hij het ook een tikkeltje tegenvallen wat je krijgt.

Geen S6 TDI, maar een exotische cabrio voor Eric!

Daarom heeft hij besloten om zijn dik aangeklede Audi A6 – nu met 180.000 km op de klok – gewoon door te rijden. Dan maar iets meer uitgeven aan onderhoud. Nu zat hij altijd te spelen met het idee om een exotische cabrio te kopen als hij met pensioen gaat. Nu gaat dat wel een tijdje duren, maar hij zag dat er een hoop aparte cabrio’s te koop staan voor bescheiden bedragen. Kortom, dat leek hem wel wat. Natuurlijk, een Audi S5 Cabrio of BMW 335i Cabrio zijn geweldige auto’s, maar voor de leuke kilometers wil je wel iets hebben dat een échte beleving is.

In principe staat Eric open voor alles, maar niets iets met een Porsche-badge. Simpelweg omdat die erg prijzig zijn. En in dit segment is een Porsche ook niet echt een exotische cabrio. Nee, het mag wel bijzonder. Daarom hoeft ook een Mercedes-Benz SL niet.

Eric wil de auto gebruiken voor een paar roadtrips door Zuid-Europa en af en toe in Nederland. Hij heeft een garage waar de auto gestald gaat worden. Verbruik en onderhoud zijn minder van belang, een hobby mag wat kosten. Maar ja, welke hobby-auto moet het dan gaan worden? Oh, Eric gaat de auto sowieso importeren uit Duitsland, dan heeft ‘ie net even wat meer keuze en BPM is bij deze leeftijd geen issue meer.

De wensen en eisen van Eric voor een exotische cabrio kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s Audi A6 Competition, Volvo XC60 (vrouw) Koop / Lease Koop Budget 30.000 euro, iets meer mag voor een mooie Jaarkilometrage Zo’n 15.000 per jaar Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Ga de A6 oprijden, van het geld om up te graden iets leuks kopen Gezinssamenstelling 2 kinderen (maar die kunnen in de Audi en de Volvo) Voorkeursmodellen Een exotische cabrio, alles mag No-go Mercedes SL en Porsche 911 (sorry, te saai)

Zo komen we aan de cijfers:

Brandstofprijs: 2,21 per liter via United Consumers

Verzekering: 53 jarige inwoner van Utrecht, 15 schadevrije jaren, gemiddeld van diverse polissen

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Cadillac XLR

€ 28.950

2006

35.000 km

Wat is het?

Een chique Corvette. Maar ja, dat is als een kermisklant met een aardappel in de keel. Zonder gekheid, het idee van de XLR is erg goed. De basis is hetzelfde. Dus een relatief licht en stijf chassis, dat vanaf het begin al een sportieve auto was. Geen sedan met twee deuren en klapdak (hallo Mercedes!). De XLR kreeg wel een modernere motor, de 4.6 liter Northstar met vier bovenliggende nokkenassen 32 kleppen in totaal.

Hoe rijdt het?

Als een sportauto die manieren heeft gekregen. Het is alleen niet helemaal gelukt. Natuurlijk, de Cadillac is iets softer en relaxter dan een Corvette. Het probleem is dat de auto niet het verfijningsniveau heeft van een Mercedes-Benz SL. Anno 2023 maakt dat veel minder uit. Het is namelijk een beleving om in een auto te zitten met een ‘echte’ motor met ‘echt’ geluid. Nog altijd is het een auto die hinkt op twee gedachtes, maar dat draagt nu juist positief bij aan de beleving. Er was overigens ook een nog snellere XLR-V, maar die valt buiten het budget.

Kosten Cadillac

Verbruik: 1 op 9,3

Brandstofkosten: € 285

Gewicht: 1.654 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93

Verzekering: € 60

Totale kosten per maand: € 438

Onderhoudsprognose

De Northstar gold ooit als een van de meest onderhoudsvrije motoren. Geweldig, maar het bleek niet zo te zijn. Check even of de auto zijn beurtjes heeft gehad en de koelvloeistof in het bijzonder. Loop ook even de electronica langs, check alle lampjes en controleer of alles werkt zoals het moet functioneren. Het grootste issue is de sensor van het stuurwiel. Nou nou, dat valt dus reuze mee.

Afschrijvingsprognose

Tja, onbekend maakt onbemind. Deze auto’s zijn niet heel erg bekend of gewild. Je koopt ze ook voor een appel en een ei. Heel veel meer kan het eigenlijk ook niet afschrijven, eigenlijk. Toch kunnen Amerikaanse auto’s je toch verrassen. Grappig: ze zijn goedkoper dan de aanzienlijk slechter rijdende Lexus SC430, die nu een beetje een cult-auto is geworden.

Aston Martin DB7 Vantage Volante

€ 29.890

2004

32.000 km

Wat is het?

Je vroeg om een exoot, je krijgt een echte exoot. Eentje met een heuse twaalfcilinder onder de motorkap! De DB7 moest ooit een Jaguar XJ-opvolger worden, maar mocht als redder van Aston Martin fungeren. Aanvankelijk alleen met een Jaguar-motor (een zes-in-lijn met supercharger), maar vanaf eind ’99 was er ook eentje met een V12. Kenners en critici zullen zeggen dat het twee Ford V6-motoren zijn. Tja. Een trio is ook maar de daad met een extra dame erbij, maar over het algemeen spreekt het heel erg tot de verbeelding.

Hoe rijdt het?

Eh, ja, dit is een gewetensvraag. Het is geen Ferrari 550 Maranello met een open dak. Het is meer een bloedmooie carroserie op een verouderd chassis met een beul van een V12 die bijzonder goed klinkt. Als cabrio (Volante) hoor je ‘m ook alleen maar beter. Je kan ze krijgen met een handbak of automaat. De handbak is echt veel sneller, maar de automaat past wellicht bij het relaxtere karakter. Laat je overigens niet in de luren leggen, dit zijn anno 2023 nog steeds heel erg snelle auto’s, met name op de tussensprint zijn die twaalfcilinders geweldig.

Kosten Aston Martin

Verbruik: 1 op 6,1

Brandstofkosten: € 453

Gewicht: 1.875 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 109

Verzekering: € 70 p.m.

Totale kosten per maand: € 632

Onderhoudsprognose

Het is een Aston Martin met Jaguar-basis en dan met twaalfcilinder. Dit zijn enorm prijzige auto’s om te onderhouden. Gelukkig is het een Aston Martin en de meeste mensen hebben er goed voor gezorgd de afgelopen jaren. Het zijn geen typische sjonniebakken die er alleen grote wielen onder leggen. Dat gezegd hebbende kan een een beurtje zo 3-5 mille kosten en als er iets bijzonders aan de hand is, gaat het al gauw richting 5 cijfers.

Afschrijvingsprognose

In tegenstelling tot Ferrari’s schrijven Aston Martins enorm af. In dat opzicht zijn Aston Martins voor de ‘echte’ rijken. De bodem is nu wel een beetje bereikt. Veel minder dan 30 mille gaat het niet worden. Op veilingen zie je soms voor scherpe bedragen weggaan, maar 30 is wel een veilige ondergrens. Dus wat je niet afschrijft, kun je mooi in onderhoud steken. Of benzine. Waarschijnlijk beide.

Maserati Spyder Cambiocorsa

€ 29.000

2002

80.000 km

Wat is het?

Wie zegt dat auto’s duur zijn? Een Polo GTI nieuw kost je minimaal 42 mille, maar voor 30 mille heb je KEUZE uit deze exotische cabrio’s! Het is de open variant van de Maserati Coupé, het faceliftmodel van de Maserati 3200GT. De Spyder heeft een geweldige motor, een 4.2 liter V8 met 400 pk die eigenlijk het aanschafbedrag al waard is. Verder is het een tweezits Spyder uit Maranello. Wat wil een mens eigenlijk nog meer?

Hoe rijdt het?

Als een Maserati, dus nog niet af. Het is wederom zo’n auto die als een sportieve auto bedoeld was, maar door Ferrari iets in het ‘comfort’-hoekje gedrukt werd. Met die transmissie en hitsige motor weet de auto ook niet wat ‘ie wil zijn. Het is een soort puber: hij wil graag volwassen zijn, maar hij heeft nog niet alle moves. Er zijn overigens wel een paar modificaties om de auto ingrijpend te verbeteren. De motor is perfect zoals deze is. De bak is niet perfect, maar ergens draagt het ook een beetje bij aan de beleving van de auto. Terugschakelen gaat zelfs best vlot en bij opschakelen heb je zo’n lekkere klap op de achteras.

Kosten Maserati

Verbruik: 1 op 5,5

Brandstofkosten: € 503

Gewicht: 1.630

Motorrijtuigenbelasting: € 85

Verzekering: € 80

Totale kosten per maand: € 668

Onderhoudsprognose

Ha! Jahaaaa, ha! De scherpe vanafprijs komt hierdoor. Het onderhoud aan een Maserati scheelt niet zo heel erg veel met dat van een Ferrari. Dat is de reden dat de meeste mensen maar meteen een Ferrari kopen. Dan heb je de bragging rights én de magische badge op de Alfa Romeo-sleutel. Bakrevisie kost je bijna 10K en moet geregeld gedaan worden. De motor moet regulier grondig onderhouden worden en alle specifieke onderdelen zijn duur, erg duur.

Afschrijvingsprognose

Net als met de Aston Martin zien we de Maserati Spyder niet heel erg afschrijven. Wel is het zaak om het onderhoud op peil te houden. Want we zien soms op veilingen deze auto’s voor de helft verhandeld worden. Dat is dan wel altijd met flinke gaten in de historie. Ondanks dat de auto absoluut de potentie heeft om klassieker te worden, met we er nog eventjes op wachten bij de Maserati Spyder. Tip van @machieldd: kies er een in een bijzondere kleur.

BMW M6 Cabrio (E63)

€ 28.500

120.000

2008

Wat is het?

Zo’n 15 jaar geleden was dit het dikste, snelste en meest aparte dat BMW kon maken. Er zat geen logica achter om het te doen, maar toch deden ze het. De BMW M6 is de cabrio-versie van de M6 coupé. En eigenlijk is de M6 Coupé weer een tweedeurs M5. Als coupé is het beetje een lastige propositie, maar als cabrio lijkt de M6 beter te kloppen. Sowieso, als cabrio lijkt de auto op de Z9 Concept van Adrian van Hooydonk ui 1999. De motor is die epische V10 en in tegenstelling tot een Porsche 911 of Mercedes-Benz SL heb je een bruikbare achterbank.

Hoe rijdt het?

Het is sowieso een heel erg machtig apparaat. Dus alleen het gevoel dat je meer dan 500 pk onder de rechtervoet hebt, is bijzonder. Gek genoeg mis je een beetje koppel onderin, zeker omdat die bak niet altijd lijkt mee te werken. Vervolgens is het een BMW M5 die een stuk zwaarder en slapper is: dat is op zich niet een briljante combinatie. Aan de andere kant, als je tot 70% lekker aan het spelen bent op een zomeravond en je hoort die V10 huilen, dan interesseert je het allemaal helemaal niets. Beter dan dit wordt het niet.

Kosten

Verbruik: 1 op 5,73

Brandstofkosten: € 483

Gewicht: 1.905 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 109

Verzekering: € 115

Totale kosten per maand: 707

Onderhoudsprognose

We hadden gehoopt te kunnen zeggen dat het heel erg meevalt. Maar dat is echt niet het geval, want deze auto’s zijn een bonk techniek van 15 jaar oud waar niet altijd even goed voor gezorgd is. Check dus – net als bij de andere auto’s in dit overzicht – het onderhoud minetieus. Een keer 35 mille uitgeven voor een goed exemplaar is uiteindelijk goedkoper dan een slechte kopen voor 30. De V10-motor kent de nodige aandachtspunten (lagerschalen!), electronica is een heikel punt en die transmissie verdient ook aandacht. Een BMW-werkplaats is echter toch ietsje goedkoper dan een Maserati- of Aston Martin-garage.

Afschrijvingsprognose

Net als de andere drie auto’s denken we dat de M6 redelijk op de bodem ligt. Het zijn bijzondere auto’s en zeker geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Echter, een beetje nette M6 Cabrio zal ‘altijd’ wel zo’n 25-30 doen. Houd ‘m origineel en besteed er veel aandacht aan. Dan zal deze post reuze meevallen. Precies wat de bedoeling was

Conclusie exotische cabrio voor 30 mille

Nou, en wat moet je dan kiezen? Dat is een lastige. In principe hebben we drie YOLO’s en een verstandige keuze, voor zover je daarvan kunt spreken. De Cadillac XLR is een ware exoot qua zeldzaamheid. De BMW M6 is een snelle 6 Serie, alhoewel dat ook een gedeelte van de charme is. Mogen we ook zeggen dat dat model verrassend goed oud begint te worden? Dat gezegd hebbende, alle vier de auto’s vereisen een flinke portemonnee om rijden te houden, en de magie van een Aston Martin met V12 voor zó weinig geld klinkt zéér aanlokkelijk.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!