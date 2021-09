Mercedes zegt sorry: “Verstappen botste niet bewust”

Mercedes zegt heel voorzichtig sorry een weekje na alle ophef over ‘de crash’.

Onze held Max Verstappen kreeg veel te verduren na de clash met Hamilton vorige week. In tegenstelling tot de keer daarvoor, kreeg nu MV33 de zwarte Piet toegespeeld door de wedstrijdleiding. Lewis Hamilton vond dat een zeer goed precedent. Toto Wolff beweerde zelfs dat Max Emilian bewust een ‘tactische overtreding’ begaan had. Onder de streep resteerde een gridstraf van drie plekken voor Max bij de volgende race in Sochi plus twee strafpuntjes op zijn licentie.

Doch daar hield het verhaal uiteraard niet op! Na de race ging de PR-oorlog tussen Mercedes en Red Bull pas echt los. Beide partijen probeerden uit te stralen de high road te pakken, terwijl ze tegelijkertijd de andere partij probeerde neer te zetten als de bad guy. Dat is een potsierlijke spagaat die niemand heel goed afgaat.

Gisteren meldden we al dat Helmut Marko van Red Bull nog niet helemaal afgekoeld is. Hij denkt dat Lewis Hamilton zijn pijn na de race fakete om zielig te doen en Max als een totaalmalloot af te schilderen. In het kamp van Mercedes, krabbelt Mercedes Toto Wolff echter een beetje terug. Je zou de uitlatingen van Toto zelfs als een hele voorzichtige ‘sorry’ kunnen beschouwen aan het adres van Verstappen. Zijn voetbal analogie doortrekkend zegt Wolff:

Niemand wil bewust overtredingen maken. Je probeert de bal te spelen. Maar als je in deze situatie probeert de bal te spelen, kan je ook in de positie komen dat je de tegenstander omver maait. Zo leg ik een tactische overtreding uit. Toto Wolff, kijkt samen met Susie vaak Match of the Day op de vrije zondagavond

Volgens Wolff heeft Verstappen zijn protegé Hamilton dus niet bewust van de baan geramd, maar bewust het risico genomen dat hij hem met zijn actie wellicht van de baan zou rammen. Toch sluit Wolff zelfs deze poging tot verbroedering ook weer af met een sneertje. Op de stelling dat Mercedes juist ‘rustig’ bleef na het incident van zondag, zegt Toto dit:

In Silverstone zijn we ook rustig gebleven. We zijn er daarna nooit hard tegenin gegaan. Misschien heeft de andere partij nu gezien dat het je niks brengt om je op te winden. Toto Wolff, heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid

Waarvan akte.