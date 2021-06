Porsche viert 30ste verjaardag van de Mercedes 500E [video] - Autoblog.nl

Porsche die de verjaardag van een Mercedes viert: dat mag vrijwel alleen bij de 500E die dit jaar 30 wordt. Vinden wij ook reden genoeg om de auto nogmaals in het zonnetje te zetten

Het is feest, want de Mercedes 500E is jarig. Een auto die vriend en vijand verraste in 1990 (en dus in 1991 op de markt kwam). De aankondiging van deze verjaardag komt trouwens niet van Mercedes, maar van Porsche. Hoe zat dat ook alweer?

Sleeper

Menig autofanaat kent het begrip ‘sleeper’ wel. Op zijn Engels uitgesproken dan, we bedoelen niet een gele Mercedes Atego die als motor diende voor de Alfa 159 van @willeme. Een sleeper is een auto die er van buiten uitziet als iets slaapverwekkends, maar onderhuids dikke techniek aan boord heeft. Beeld je het scenario in dat je met een gepeperde Honda Type R naast een Mercedes E-Klasse staat bij een stoplicht die eruit ziet als een 220d Business Edition, en wanneer de lichten op groen gaan rijdt die het snot voor je ogen weg. Een Mercedes-AMG E63 doet dat ook wel, maar door overdadig gestrooi met AMG-badges, dikke bumpers, diffusors en dat soort zooi, weet je als Type R eigenaar wel dat je moet uitkijken.

Mercedes 500E

In 1990 wist je dat niet. Mercedes verraste namelijk best wel met de 500E (W124). De auto zag eruit als bovenstaand. De E-Klasse van des tijds stond bekend als een grote, luxe sloep en het was absoluut opzienbarend om rond te zweven in een W124, maar echt snel was de in 1985 geïntroduceerde generatie niet. Als 300E of 400E kwam je zeker wel vooruit, een 250D of 300D moest er iets meer tegen trekken. Een sportauto was het nooit. Totdat de 500E ten tonele trad. Om het sleeper-verhaal even uit te leggen: dit werd de E-Klasse die we nu zouden zien als de E63. Dat terwijl de enige duidelijke optische verschillen onder meer een kleine verlaging en bredere wielkasten waren, samen met een iets andere voorbumper die mistlampen had: iets wat E-Klasses onder de 500E niet hadden.

Porsche

De Mercedes 500E is dus gemaakt door Mercedes-Benz, met de motor van de toen krakend verse Mercedes 500SL (R129), maar dus wel een blok van Mercedes zelf, de M119 V8. Een Mercedes-motor in een Mercedes, wat heeft Porsche daar mee te maken? Vrij veel. Zonder Porsche was de 500E er wellicht nooit geweest.

Win-win

Het leek bijna gewoon een eenvoudige deal te zijn: Mercedes gaf het toen in financieel zwaar weer verkerende Porsche een geldboost, als Porsche een manier kon vinden om de vijf liter grote M119 voorin de W124 te schroeven. In bijna elk scenario was het grootste probleem dat de motorruimte van de E-Klasse domweg te klein was. De enige oplossing was dus de wielen iets verder uit elkaar zetten. Dat was optisch de grootste verandering die de 500E moest doorstaan ten opzichte van de E-Klasses met kleinere motoren.

De deal met Porsche ging wel verder: Mercedes leverde een bijna afgebouwde carrosserie van een E-Klasse aan Porsche, die in Zuffenhausen de boel zou afmaken. De 500E zou dus wel degelijk deels gebouwd worden door Porsche. Een deal waar beide partijen veel baat bij hebben: Porsche krijgt zo een mooie geldinjectie en kan een fabriek weer op volle toeren laten draaien, terwijl Mercedes daar niet over na hoeft te denken. Bovendien heeft Mercedes nu een sportieve E-Klasse met expertise van Porsche: marketingtechnisch een goed verhaal.

Specs

We haalden al even aan dat de Mercedes 500E een rasechte sleeper is. Dat is gelukt: de auto ziet er niet uit alsof die de straattegels uit de grond trekt. Toch wilde hij best vooruit. Dat moet ook wel, want als je de Porsche-naam verbindt aan je auto, moet je die beloftes ook waarmaken. De M119 had dus in het geval van de 500E een volume van vijf liter (4.973 cc). Dat was in de 500E goed voor 326 pk en 480 Nm. Nul naar honderd was gepiept in 6,1 seconden, wat voor een mastodont als de W124 helemaal geen slechte score is. Topsnelheid was door het herenakkoord gelimiteerd tot 250 km/u.

E500

De 500E kreeg één facelift die ook nog eens de naam veranderde. 500E werd nu E500 omdat de serienaam (E-Klasse of E) nu vooraan kwam te staan. De facelift kostte de Mercedes 500E zes paardenkrachten om nu uit te komen op 320 stuks. AMG ging zich namelijk bemoeien met de W124 en bracht een versie van de E500 met een tot zes liter uitgeboorde M119 uit, dit keer met 381 pk. Zo voorkom je in theorie dat men de ‘reguliere’ E500 al meer dan voldoende vindt.

De E500 werd ook ietsje minder ‘sleeper’. Goed, meegespoten bumpers en witte pinkers vinden de @jaapiyo’s van deze wereld vooral een mindere verandering, maar de zesspaaks velgen van de Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II verraadden de ware identiteit van de E500. Het werd minder ‘taxi met widebody’ en meer ‘AMG avant la lettre’.

De Mercedes 500E of E500 heeft in totaal geleefd van 1990 tot 1996 en er zijn iets meer dan 10.000 exemplaren van gebouwd. Ga er maar eens eentje vinden voor een net bedrag: dat wordt een moeilijke klus. Deze Mercedes E-Klasse meets Porsche Panamera (ook al was die er toen nog niet) is een bijzonder stukje gecombineerde kracht van Mercedes en Porsche. Compleet terecht dus dat Porsche mag pronken met deze powersedan van Mercedes.

Video

Dat doet Porsche overigens met een setje video’s. Michael Hölscher en Michael Mönig maakten als Porsche medewerkers de ontwikkeling van de Mercedes 500E van dichtbij mee.