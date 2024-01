Koop deze Alpina B3 met Lavalina interieur

Als je een echte, echte Alpina B3 wil, moet ‘ie een Lavalina-interieur hebben.

Van de E90-generatie van de BMW 3 Serie heb je meerdere soorten Alpina’s. De ene is echt de andere niet. Vanwege wat belastingvoordelen voor autofabrikanten die zuinige auto’s produceerden, ging Alpina een tijdje ‘budget’-auto’s maken in de vorm van de Alpina D3.

Deze auto had als basis de 320d en was goed voor slechts 200 pk, nauwelijks sneller dan de goedkopere BMW 325d. Maar ja, vanuit de overheid waren er wat incentives en een eenvoudige 3 Serie was makkelijker te doen dan een BMW 1 Serie (die ze ook overwogen hebben).

Alpina B3 met Lavalina interieur

Maar als je gaat voor een benzinemotor in je Alpina E9X, dan krijg je altijd een dikke 3.0 zes-in-lijn, de N54B30 met twee turbo’s. Ja, zelfs toen BMW overging op de nieuwere N55 bij de facelift, behield de Alpina B3 de N54-motor. Zo ook de auto die je op de foto’s ziet.

Deze kan niet verder afstaan van de zuinig uitgevoerde D3’s. Waar je die viercilinder diesels nog vind met stoffen bekleding, heeft deze B3 Coupé het tegenovergestelde: Lavalina! Bij Alpina heb je standaard het Dakota-kippenleer en optioneel Individual-leder. Lavalina gaat daar met een flinke stap overheen. Het is veel zachter en hoogwaardiger van kwaliteit.

Ook wordt er veel meer bekleed met leder, zoals de middentunnel bijvoorbeeld. En last but not least: er zijn veel meer kleuren mogelijk. In dit geval is er gekozen voor een zeer bijzondere combinatie van blauw en wit leder. Geinig detail, de onderkant van het dashboard is blauw en de speakers zijn wit, net als de bekerhouder.

Klassiek

Qua exterieur is het een klassieke Alpina zoals je mag verwachten van het merk (ja, merk) uit Buchloe. Dat houdt in een Alpina-frontlip, Alpina Dynamic velgen, Alpina-blauwe lak en de beroemde Alpina Dekoset, ditmaal in het zilver aan de achterzijde zijn er de nodige badges, vier uitlaten en een subtiel spoilertje.

De techniek is zoals gezegd de drieliter benzinemoor, goed voor 350 pk en 500 Nm. Daarmee kun je in minder dan 5 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid van tegen de 300 km/u halen. De snelheidsmeter is aangepast op het nieuwe snelheidspotentieel van de B3.

De prijs voor de youngtimer in kwestie is niet mals: 36.900 euro. Daar moeten we wel bij aantekenen dat een Alpina B3 nooit goedkoop is en dit exemplaar slechts 67.000 km heeft gelopen. En ga maar eens een tweede vinden die er net zo netjes uitziet en dat bijzondere Lavalina-interieur heeft. Precies, die ga je niet vinden. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

