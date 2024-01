Nissan Skyline GT-R als offroader: mag dat?

De Nissan Skyline GT-R als offroader is wel erg bijzonder. Maar mag dit wel?

Het is een trend die niet iedereen begrijpt, en sommigen heel erg goed. Die van de offroad versies van bekende sportwagens. Ondergetekende is een dinosauriër met diesel die er niets van begrijpt. Onze progressieve hoofdredacteur kan het wel begrijpen. En onze lezers ook: de Porsche 911 Dakar is namelijk de Autoblog Auto van het Jaar.

Op zich is het ook wel ergens begrijpelijk, want auto’s worden zo serieus en snel tegenwoordig, dat een fun-offroad element een welkome afwisseling is. Met zo’n off-road versie kun je niet alleen (een heel klein beetje) van de gebaande paden af, maar de gewone ‘urban jungle’ wordt ineens een stuk begaanbaarder. Drempels, slecht wegdek: je kent het wel.

Nissan Skyline GT-R offorader

De huidige generatie supercars zijn enorm snel, maar ook heel erg laag en volgehangen met allerlei carbon spoilers, splitters en dergelijke. Nu kun je systemen bestellen die de neus iets omhoog kunnen brengen als je bij een lift bent, maar is dat niet een lapmiddel voor iets dat eigenlijk een designfout is? Ook heb je juist doordat er meer beweging zit in de ophanging, iets meer een gevoel van wat je doet. Ja, een GLA45 rijdt leuker dan een A45 AMG, bijvoorbeeld…

Enfin, we kennen allemaal de Porsche 911 Dakar en de Sterrato, maar er zijn er meer. Voor vandaag hebben we een wel heel bijzondere, namelijk eentje op basis van een Nissan Skyline GT-R. Het gaat om een exemplaar uit de R32-generatie. Dat is voor sommige mensen toch wel een beetje heiligschennis, om van Godzilla een offroader te maken. YouTuber Adam LZ deed het in elk geval en het eindresultaat is eigenlijk best wel tof te noemen!

Nismo-onderdelen

Het ziet er behoorlijk ‘OEM’ uit en dat komt omdat er op zich niet heel erg veel getuned is en datgene dat is aangepast, is tevens met Nismo-onderdelen gedaan. Mocht je Nismo niet kennen, dat staat voor Nissan Motorsport en was vroeger legendarischer dan BMW ///M en ///AMG bijelkaar. Tegenwoordig zetten ze spoilers op Juke’s, maar vroeger deden ze bijzondere dingen.

De motor is wel ietsje aangepast. Den gietijzeren RB26DETT kan met gemak meer vermogen leveren dan de opgegeven 276 pk. sterker nog, het was uit de fabriek al meer. Vanwege een herenakkoord hielden de fabrikanten het voor lange tijd bij 276 pk, vandaar. In dit geval zijn er een paar kleine modificaties gedaan (waaronder een grote intercooler en ECU-aanpassing) waardoor er ineens 420 pk afgegeven wordt. Op ethanol is dat zelfs 525 pk.

De offroad Skyline is voorzien van een roofrack, bescherming aan de voorzijde met mistlampen, nog wat verstralers op het dak en natuurlijk de obligate offroadbanden en bijzondere gave RAYS Nismo-velgen. De kleur is ook aangepast (van origine is die wit).

Fotocredits: Adam LZ (via Facebook).

Meer lezen? Check hier onze special over de Nissan Skyline GT-R (BNR32)!