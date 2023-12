Zeldzame Alpina B3 sedan viert klein feestje

Deze zeldzame Alpina B3 viert een bijzonder doch klein feestje.

Genieten, nu het nog kan. BMW is bezig met het binnenhalen van Alpina. Dat heeft op zich niet eng te zijn, maar iedereen voelt al aan zijn water dat hetgene dat Alpina Alpina maakte, enigszins kan gaan verwateren.

Denk aan de vele onderhuidse wijzigingen die niemand ziet, maar de klant wel merkt. Of het feit dat er ook betaalbare auto’s de Alpina-behandeling krijgen. De eerste tekenen lijken erop dat Alpina een soort luxe-badge gaat worden zoals Maybach dat is bij Mercedes.

Daarom moeten we blij zijn met de speciale modellen die ze in Buchloe maken zolang het duurt. De Alpina B3 is zo’n model. De auto die je op deze pagina ziet is een extra zeldzame Alpina B3. De auto viert namelijk een heel bijzonder feestje.

Zuid-Afrika

Vijftig jaar geleden opende BMW zijn eerste fabriek buiten Duitsland: dat was de Rosslyn-fabriek in Zuid-Afrika. In deze fabriek rolt vanaf volgend jaar de plug-in hybride variant van de BMW X3 van de band. Maar nu is dat nog de 3 Serie.

De heet voluit: Alpina B3 50 Years of BMW South Africa. Dat Alpina en BMW samenwerken in Zuid-Afrika is niet vreemd. Dat deden ze al eens eerder met bijvoorbeeld de BMW 333i, een E30 met een grote Alpina-zescilinder motor:

De Alpina B3 50 Years of BMW South Africa is altijd voorzien van de lakkleur Alpina Grün Metallic II. De velgen zijn niet de gegoten 19 inch Dynamics, maar de gesmede 20 inch patta’s.

Speciale logo’s

In het interieur zien we Merino-zwart leder, een Lavalina-lederen sportstuurwiel en groene stiksels. In de hoofdsteunen krijg je een speciaal geborduurd logo en er zijn badges aanwezig die vertellen dat je in iets bijzonders zit.

De motorvan deze zeldzame Alpina B3 is net als de 333i een zescilinder. Het is in principe de S58 uit de BMW M3, maar dan met andere turbo’s (die uit Nederland komen!). Het blok is goed voor 490 pk en 720 Nm. Dat vermogen is beschikbaar van 5.000 tot 7.000 toeren (ja, echt) en het koppel van 2.500 tot 4.500 toeren (ja, ook echt waar). Hiermee kun je in 3,6 seconden naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid halen van 305 km/u. We zijn vooral benieuwd naar de tussensprintkwaliteiten van dit decente monster.

De prijs van de zeldzame Alpina B3 50 Years of South Africa is niet mals: 2.960.341 Rand, dus omgerekend dik anderhalve ton in Euro’s.

