8 smakelijke Alpina’s op Nederlands kenteken

Een mooie onderscheiding op al die andere BMW's.

Alpina is ook in Nederland populair. Dat zie je wel aan de vele spots op Autojunk. Het maakt een standaard BMW een stuk specialer. Dikke power, zonder meteen het opzichtige uiterlijk van een M GmbH-model. Je hebt ze in alle soorten en maten, van oud naar nieuw. Hier 8 voorbeelden van fraaie Alpina’s die werden gespot op de Nederlandse wegen. Klik op het plaatje om meer foto’s te zien.

Alpina B10

In combo met een M5. Deze E39 is alweer bijna 18 jaar oud.



Alpina D4 Biturbo

Wat opzichtig in deze witte kleur, maar hij komt erdoor!



Alpina XD3 Biturbo

De X3 is met vier stortkokers en de grote velgen iets minder subtiel.



Alpina B6 Biturbo

Met 540 pk heeft deze 6-serie meer vermogen dan een M6 van deze generatie.



Alpina D3

De E90 3-serie blijft een lekkere generatie en is zeker Alpina-trim een fraaie verschijning.



Alpina B6

Een oudje, deze 6-serie. Wat een heerlijk model is dit toch ook.



Alpina B7 Biturbo Allrad

Wellicht een beetje too much?



Alpina D5 Biturbo

Dat is fijn diesel-kilometers maken.