Hamilton: “Bottas heeft mij nog nooit een tow gegeven”

Hamilton lamenteert dat zijn wingman Bottas hem nog nooit een tow heeft gegeven.

Man man man, wat een kwalificatiesessie was dat net weer. Lewis Hamilton en Mercedes leken vooraf de favoriet om de pole position te pakken voor de alles beslissende race van morgen. Dat was niet alleen onze mening, maar ook de consensus bij de wedkantoren. Maar die mogen morgen wellicht iets meer uitkeren dan gehoopt. Max Verstappen pakte immers ook tegen zijn eigen verwachting in de pole en lijkt nu opeens toch weer een goede kans te maken op de titel.

Help van ome Sergio

Onze held kreeg daarbij a little help from his friends, in dit geval in de vorm van Sergio Perez. De trouwe teammaat van Max Verstappen was dit jaar niet altijd snel genoeg, maar heeft MV33 toch wel een paar keer uit de brand kunnen helpen toen dat even nodig was. Door de race te winnen in Bakoe bijvoorbeeld, of door Max snel voorbij te laten in de Grand Prix van Frankrijk. Dit keer gaf de Mexicaan een uitstekend uitgevoerde tow aan Max tijdens zijn kwalificatierondje. Sergio offerde daar zijn eerste snelle ronde voor op, maar prikte de tweede RB16B daarna ook nog even op P4 op de grid, twee plekken voor Bottas.

Wingman bottas niet meer dangerous voor Verstappen

Hamilton kan dus morgen niet direct op zijn wingman rekenen om Verstappen op een of andere manier onder druk te zetten. Nou ja, misschien als Bottas later stopt dan Max, wat wel de verwachting is, dat de Fin onze held even kan ophouden. Als hij dat dan maar op dezelfde manier doet als in Rusland en Mexico, kunnen we daarmee leven.

HAM zuur

HAM zelf lijkt echter toch een beetje zuur te zijn. Nadat Max wat schoten op hem loste door te stellen dat hij in de Mercedes W12 al kampioen zou zijn geweest, schiet Lewis voorzichtig wat terug, doch en passant gooit hij daarbij wat schaduw op geweldige vent Bottas. Dit terwijl VB77 vorige week nog gebombardeerd werd tot ‘de beste teammaat ooit’ door Hamilton. Zoals bekend kan LH44 af en toe een beetje grillig zijn. Bij Sky Sports laat HAM na de teleurstellende kwalificatie optekenen:

Ik mag niet klagen, maar ik had natuurlijk graag gezien dat we vandaag wat sneller waren. Over een tow hebben we niet gesproken. Dat hebben we überhaupt nog nooit gedaan Lewis Hamilton, hoopt morgen op een tow van Max

Of het helemaal klopt wat Lewis zegt is overigens een beetje twijfelachtig. In Bakoe dit jaar wist Lewis zich namelijk als tweede te kwalificeren middels een mega tow van Bottas, die daar zelf tiende stond. En ook op Silverstone leek het er toch sterk op dat Bottas zijn teamleider een tow gaf in de kwalificatie voor de Sprint Kwalificatie. Hoewel met name in dat laatste geval Bottas er nadien op zinspeelde dat dat de afspraak was, ziet Hamilton dat kennelijk niet zo.

Maakte de tow wel het verschil?