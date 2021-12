Lancia komt terug en gaat Mercedes kopiëren

Dan hebben ze een hele weg te gaan als Lancia Mercedes gaat kopiëren.

Het is een van de oudere en meest roemruchte merken: Lancia. Pak elk willekeurig autoboek en vergaap je over de vele bijzondere modellen van het merk. Als er één merk is met veel technologische hoogstandjes, design en noviteiten, dan is het Lancia wel.

Onder de Fiat groep ging het aanvankelijk niet slecht, maar sinds de jaren ’90 sloegen modellen als de Delta, Lybra en Thesis niet goed aan helaas. Het zorgde ervoor dat het trotste Italiaanse merk zich terugtrok uit de meeste landen. Je kunt alleen nog de Ypsilon krijgen in het thuisland.

Lancia gaat Mercedes kopiëren

Maar daar gaat dus verandering in komen. Lancia valt tegenwoordig onder de Stellantis-paraplu (net als heel veel andere merken) en heeft net als al die merken een bijzondere strategie voor de toekomst meegekregen. Lancia moet Mercedes gaan kopiëren en beconcurreren. Dat is nogal wat! Vanaf 2024 kun je Lancia’s weer buiten Italië aanschaffen.

Overigens gaat Lancia niet Mercedes kopiëren qua design van de modellen. Gelukkig maar. Nee, Lancia-baas Luca Napolitano (is dat de meest Italiaanse naam ooit?) heeft aan Automotive News Europe aangegeven dat ze het altijd verkeerd hebben gedaan. Lancia wilde altijd gaan voor volume, maar kon daar niet genoeg geld mee verdienen. Nu wordt er gekeken naar het paradepaardje van Mercedes: de winst per unit verhogen.

Elektrificatie

Lancia zal een merk worden dat zich voornamelijk gaat focussen op elektrische auto’s. Nu is dat eigenlijk geen USP meer, want alle merken zullen wel over moeten gaan op een vorm van elektrificatie met vol-elektrische (of waterstof) als einddoel. Wat wel opmerkelijk is, er komen geen nieuwe Lancia-dealers bij, maar ‘verkooppunten’. In Europa worden er in 60 steden zo’n 100 verkooppunten geplaatst. Maar, deze verkooppunten moet Lancia dan wel delen met de andere merken uit de Stellantis-groep.

Het is de bedoeling dat de online ervaring begint en het grootste verschil maakt. Op zo’n verkooppunt kun je de auto dan uiteindelijk afhalen of brengen voor onderhoud. Dat klinkt overigens ons in de ogen als ‘een dealer’.

Dan de auto’s waarmee Lancia het wil gaan doen. De eerste is de compleet nieuwe Ypsilon komt in 2024. Dat is een plug-in hybride of elektrische auto. Een kleine, compacte doch luxe (en prijzige) auto. Zie het als een soort Audi A1 en Mini-concurrent. Alle Lancia’s daarna worden volledig elektrisch. Er komt een compacte crossover in 2026 op de markt. Een nieuwe hatchback (Delta!) arriveert vervolgens in n 2028. Qua modelgamma zal Lancia Mercedes dus niet kopiëren, blijkbaar.

