Koop de occasion van Rachid op Marktplaats

In de rubriek okkazies, lichten we vandaag niet een auto die aangeraden is door Rachid, maar de auto van Rachid zelf uit. Hij staat namelijk -uiteraard- op Marktplaats.

Als kwaliteitspublicatie met een steeds verder groeiend bereik, krijgen we regelmatig tips binnen van u, onze waarde lezer. Het kan daarbij gaan over alles en nogwat. Nieuwsfeiten, ingepakte auto’s gespot op vakantie, pikante kiekjes speciaal gericht aan @willeme, we krijgen het allemaal binnen.

Vaste prik in de mailbox, zijn echter ook al jarenlang de tips van @rachid. Deze beste man heeft er duidelijk plezier in om op Marktplaats te zoeken naar bijzondere okkazies. En als hij wat vindt, dan stuurt hij die regelmatig aan ons door, zodat wij er iets over kunnen schrijven.

Dit keer kregen we ook een tip binnen van @rachid, maar dan met een twist. De fervent AB-lezer heeft namelijk zijn eigen auto (die van zijn vrouw eigenlijk) op Marktplaats gezet. Omdat het ook nog eens een gepeperde Mitsubishi Colt CZT betreft, konden we het natuurlijk niet laten om deze te delen op onze geliefde blog.

De Colt werd eind 2002 onthuld, maar het duurde tot 2004 voordat de kleine Japanner naar Europa kwam. Hoewel ‘naar Europa kwam’ een gek gezegde is in deze. De Colt voor Europa werd immers gebouwd bij NedCar in Born. De auto was technisch gezien gelieerd aan de Smart ForFour, die ook in Born werd gebouwd.

Qua motoren waren er vierpitters van 1.1, 1.3 of 1.5 liter groot. Die laatste was ook beschikbaar met turbo, in de Colt CZ-T en de Colt CZC (de cabrio met stalen klapdak). Als echte AB-lezer behoeft het geen betoog dat @rachid heeft gekozen voor de krachtigste variant. Met 150 pk en een gewicht van nog geen 1.100 kilo, wil deze auto best ordentelijk vooruit. De nul-naar honderd is voorbij na acht seconden. Zowel in het interieur als het exterieur is te zien dat Mitsubishi er iets met net dat beetje sjeu van heeft getracht te maken.

Het exemplaar van @rachid(’s vrouw) stamt uit 2007 en heeft er nog maar 91.596 kilometer opzitten. De grijze unit rolt op de originele 16″ pornojetsers en heeft onlangs het nodige onderhoud gehad. Daar de auto tevens gepolijst is, staat deze er weer bij te shinen als een zonnetje. Voor 8.950 Euro is deze vergeten lauwwarme hatchback de jouwe. Koop dan!!1!