Koop de gaafste occasion met een zes-in-lijn

Nee, het is geen BMW M3.

De E46 M3 is een hele leuke auto, maar echt exclusief of bijzonder is ‘ie natuurlijk niet. Daarvoor zijn M3’s net iets te populair. Er is echter een alternatief. Een auto met dezelfde aandrijflijn die wél heel exclusief en bijzonder is. We hebben het over de Wiesmann MF3.

De Wiesmann kwam eigenlijk in eerste instantie met een minder spannende motor. Het model heette namelijk eerst MF30 en had toen het M54-blok uit (onder andere) de E46 330i. Daar is op zich weinig mis mee, maar het werd pas echt leuk toen Wiesmann het M3-blok in hun roadster lepelde.

De zes-in-lijn levert in de MF3 evenveel vermogen als in de M3 (namelijk 343 pk), maar de MF3 heeft natuurlijk een belangrijk voordeel. Hij is lichter. Waar de BMW 1.470 kg op de schaal legt, weegt de Wiesmann maar 1.180 kg. Zodoende is een MF3 van 0-100 km/u net zo snel als een CSL, met een sprinttijd van 4,9 seconden.

Een Wiesmann koop je natuurlijk ook voor een belangrijk deel vanwege de looks. De MF3 oogt klassiek, maar dankzij de brede wielkasten en grote velgen ook heel bruut. Een unieke combinatie. Het interieur is ook onconventioneel te noemen, met de schuin geplaatste klokjes op het dashboard.

Er staan een stuk of 30 exemplaren op Nederlands kenteken, waarvan er nu één te koop staat op Marktplaats. Bij een bijzondere auto hoort een bijzondere kleurstelling en dat is wel in orde. Deze MF3 is uitgevoerd in Balloon White met een blauwe kap en een volledig blauw interieur. Geen alledaagse combi, maar stiekem wel een hele lekkere.

Om nog even de E46 erbij te halen: de Wiesmann is helaas wel een stuk prijziger dan een M3. Dit exemplaar met een kleine 62.000 km op de teller wordt op Marktplaats aangeboden voor €152.500.