Deze supercar met V10 mag je zelf in elkaar knutselen

Een sensationele supercar die je zelf in elkaar hebt geschroefd: dat geeft pas voldoening!

Er zijn weinig dingen die meer voldoening geven dan zelf met je blote knuisten iets bouwen. De meesten van ons komen niet verder dan een LEGO-auto (ik spreek even namens de redactie), maar als je twee rechterhanden hebt kun je natuurlijk ook een échte auto bouwen. Een kitcar dus.

De meeste kitcars zijn vrij basic, want het moet natuurlijk niet té ingewikkeld worden. We hebben vandaag echter een kitcar voor ons die wat serieuzer is dan de meeste kitcars. Om te beginnen zit er bijvoorbeeld een dak op. Dat niet alleen, deze kitcar ziet eruit als een echte supercar.

Je kijkt hier naar de Rhino Racing RR01, een kitcar afkomstig uit Litouwen. Dat wil zeggen, de onderdelen komen uit de Litouwen, de auto mag je zelf maken. Volgens Rhino Racing is de auto ook straatlegaal. Nu maar hopen dat de RDW er ook zo over denkt.

De basis van de RR01 wordt gevormd door een aluminium monocoque, met een rolkooi. Daarop kunnen alle carrosseriepanelen bevestigd worden, die vervaardigd zijn van GFRP (glasvezelversterkt plastic). Het is dus allemaal lekker licht, zoals wel vaker met kitcars.

Wat de motor betreft: je kunt zelf iets regelen, maar je kunt ook meteen via Rhino Racing een motor bestellen. Dan krijg je de welbekende 5,2 liter V10 van Audi, maar dan volledig opnieuw gebouwd. Inbegrepen zijn een sequentiële transmissie en een sperdifferentieel.

Met deze ingrediënten is ongetwijfeld een spectaculaire auto om te rijden. En potentieel een levensgevaarlijke auto, maar dat hoort natuurlijk bij de charme van een kitcar. Met een kitcar zweet je niet alleen tijdens het bouwen, maar ook tijdens het rijden.

Tot dusver allemaal leuk en aardig, maar dan komen we nu bij de prijzen. Het begint met €25.000 (voor belastingen), maar dan heb je alleen nog maar het chassis en de ophanging. Als je vervolgens ook nog een interieur, wielen, remmen, verlichting, et cetera wil hebben zit je al op €52.500.

Maar dan ben je er nog niet, want dan moet je nog een aandrijflijn hebben. Als je ook de V10 aanvinkt zit je op €90.000. Daar komt nog btw overheen én (in Nederland) een sloot bpm. Oftewel: je zit op een prijsniveau waarbij je kunt kiezen tussen een Litouwse kitcar of een hele mooie Gallardo. Doe dan toch maar de Lambo…