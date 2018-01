Koop deze Audi RS6 Mocha Latte in Chillburg

Wel prijzig hoor, die hipsterkoffie.

Ik word zelf eerlijk gezegd een beetje moe van de Audi RS6. Niet dat ik het geen toffe auto vind, want het heeft wel wat zo’n brute wagon. En als ik een beetje mijn best doe, kan ik in dit geval zelfs langs de grote frontoverhang kijken. De reden dat ik dan toch wat RS6-moe ben: er worden er ontiegelijk veel geüpload op autojunk. Maar echt, check de hele lijst maar eens. De CrisAs is officieel voorbij zoveel is duidelijk.

Let wel, we zijn iedereen dankbaar die de tijd neemt om kiekjes en video’s in te sturen om het archief aan te dikken met dikke bakken, dus blijf dat vooral doen. Neemt niet weg dat sommige auto’s zó vaak voorbijkomen dat de auto’s voorzien van tags een wat robotische aangelegenheid wordt. Audi, A6, RS6, C7, Avant, Station, Zwart.

Jullie kunnen met zijn allen deze zware last iets verlichten. Als je een RS6 koopt, doe dan je plicht en KOOP ER EEN MET EEN KLEUR. Ik weet het, je zou het niet zeggen, maar dat kan gewoon bij Audi. Merlin Purple bijvoorbeeld, of Classic Red. Twee puike keuzes. Zo’n auto frist er enorm van op en krijgt er ook een soort eigen karakter door. Vergelijk het met alle Yoshi’s in Yoshi’s Island.

In the old stomping grounds van @mauritsh staat bijvoorbeeld deze RS6 te koop in de kleur Mocha Latte. De tint is duidelijk geinspireerd op dit onmisbare attribuut voor hipsters:

Doch hipsters zullen een behoorlijk succesvol social media imperium moeten hebben om de auto te kunnen betalen. De vraagprijs bedraagt namelijk 169.850 Euro. Daar heb je ook een (kale) nieuwe RS6 Performance (rijtest) voor. Handelaar van Mossel omschrijft de auto zelf overigens eveneens als ‘nieuw’, maar het bouwjaar is toch echt 2016. Tevens weten we uit bovengenoede AJ-archief dat de auto gediend heeft als demo met wat reclame op de flanken. Beslis zelf of je vindt dat een auto dan nog nieuw is. Krijg jij dorst van dit aanbod?

Image-Credit: Melaquino via Instagram