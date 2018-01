Rombi! Alfa Romeo ook naar de IndyCar!?!

Marchionne draait door.

Sergio Marchionne ontwikkelt zich meer en meer als de Lavar Ball van de autowereld. Amper heeft hij een boude claim losgelaten in de media en dan volgt de volgende alweer. Zo af en toe maakt hij er ook nog eens iets van waar, dus kunnen we niet alles wat hij zegt meteen afdoen als nonsense. Toegegeven, de steevast in coltrui geschoeide CEO weet onze aandacht op deze manier met regelmaat op zichzelf en de merken die hij vertegenwoordigt te vestigen.

Het nieuwste wapenfeit van Ome Serge vormen zijn uitlatingen over een potentiële comeback van Alfa Romeo in de IndyCar Series. Comeback? Jazeker! Van 1989 tot en met 1991 leverde het merk ook al motoren in de hoogste monoposto-klasse van Amerika, die toen nog CART PPG Indy Car World Series heette. De motor was overigens een afgeleide van de krachtbron die Ferrari ontwikkeld had voor haar eigen IndyCar, de 637.

Deze mooie racer werd ontwikkeld omdat Ferrari het niet eens was met de richting die de Formule 1 in die tijd opging. Klinkt op een of andere manier bekend in de oren. De 637 zelf kwam uiteindelijk nooit in actie, maar we schreven er wel dit puike verhaal over. Enfin, over de potentiële comeback van Alfa in de IndyCar Series zegt Marchionne:

We do not have much experience in American racing, but we are thinking about Indycar. Why not?

De coltrui tipt aan dat de chassis in de IndyCar Series ontwikkeld zijn door Dallara en dat hij groot respect heeft voor de gelijknamige man achter deze firma:

Giampaolo Dallara is an excellent specialist and the best Italian engineer in the motor sport industry.

Hoe serieus we deze statements allemaal moeten nemen is altijd maar de vraag bij Marchionne. Zeker is dat de IndyCar Series bezig lijkt te zijn aan een trage renaissance, nadat deze weer samen is gegaan met de Champ Car series in 2008. Het uitstapje van Alonso naar de Indy 500 vorig jaar deed de sport uiteraard veel goed. Inmiddels durven de coureurs in de serie zelfs uit te spreken dat ze goed genoeg zijn voor de F1. Tevens is de sport al een tijdje bezig met een plan om extra constructeurs naar de serie te lokken. Momenteel leveren alleen Honda en Chevrolet motoren aan de teams.

Koppel dat aan het feit dat Alfa Romeo voet aan de grond wil krijgen in Amerika en eigenlijk is een terugkeer van Alfa Romeo in de IndyCar misschien wel logischer dan een return van Alfa Romeo in de Formule 1 via Sauber. En dat laatste is al een voldongen feit.

Nu we het trouwens toch over de F1 hebben: Marchionne herhaalde ook nog maar eens dat hij het nog steeds een goed idee zou vinden als Maserati in zee gaat met Haas F1. De-cirkel-is-rond types hebben ‘m al ingevuld in hun breinen: Haas F1 is dan weer erg dik met…Dallara (via Grandprix.com).