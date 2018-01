Dit zijn de acht zuinigste auto’s van Nederland*

Voor iedereen die op zoek is naar een echt Sparschwein!

Uitstoot en verbruik zijn over het algemeen niet de allerbelangrijkste criteria voor de gemiddelde autoliefhebber om een auto op te selecteren. Maar er zijn mensen die ontzetten warm worden van een auto met een laag verbruik. Met 80 84 op de snelweg achter een paar vrachtbakken hangen om zoveel mogelijk kilometers uit de tank te hypermilen en dat soort fratsen. Je moet er maar van houden. Maar ach, each his own.

Doch ook voor de betere petrolhead kunnen er goede redenen zijn om een spaarzaam autootje aan te schaffen. De overheid knijpt ons immers tot het bot toe uit. Soms is de enige manier om die benzineslurper op de oprit rendabel te houden qua fun-prijsverhouding er een extreem zunig koffiemolentje naast te zetten. Kan je daarmee die noodzakelijke tripjes naar de supermarkt maken en je al dan niet klassieke scheurijzer bewaren voor plezieriger stuurwerk.

Voor het geval jij dit een verstandig plan acht, hebben we de negen auto’s waar GroenLinks ons het liefst in zou willen proppen op een rijtje gezet. We baseren ons op cijfers van de RDW (link), die nog op de oude verbruikscyclus gebaseerd zijn. Vandaar de asterisk in de titel. We tellen af van de achtste plaats naar de eerste. Bereid je vast voor op een depressie.

8. Peugeot 308 1.2 PureTech 110 pk vijfdeurs, 4.0 liter/100 km, uitstoot 95 gram CO2 per km



Een heuse C-segmenter op plaats 9? Jawel, maar deze auto wordt hard getroffen door de overgang naar de WLTP-cyclus. Plus, vanaf hier wordt het al snel tragischer.

7. Hyundai i10 1.0 ISG E6, 4.0 liter/100 km, uitstoot 93 gram CO2 per km



Korean BBQ zonder kraak of smaak.

6. Mitsubishi SPACE STAR 1.0 MPI CVT ClearTec, 3.9 liter/100 km, uitstoot 91 gram CO2 per km



Japanse sushi zonder wasabi.

5. Kia Picanto 1.0 ISG H5 4z LDR 3.8 liter/100 km, uitstoot 89 gram CO2 per km



Broertje van de i10.

2/3/4. Citroen C1/Toyota Aygo/Peugeot 108 1.0, 3.8 liter/100 km, uitstoot 88 gram CO2 per km



Frans-Japanse fusion cooking zonder boter.

2/3/4. Fiat Panda/500 met 44 kW of 59 kW, 3.8 liter/100 km, uitstoot 88 gram CO2 per km



Italiaanse koffiemolens gevoed door aanmaakkoffie.



2/3/4. Fiat Punto 74 kW, 3.8 liter/100 km, uitstoot 88 gram CO2 per km



Pizza Salami zonder Salami.

1. Suzuki Celerio 1.0, 3.6 liter/100 km, uitstoot 84 gram CO2 per km



Selderij!