Koop deze Audi S3 met meer dan 500 pk

En hij is opgebouwd als daily, dus het zou heel moeten blijven ook nog.

Het is zo’n auto waar ik altijd met een scheef oog naar blijf kijken: de eerste generatie Audi S3. Lekker turboblok, hatchback, vierwielaandrijving, fijne alleskunner. En bovendien héél veel tuningpotentieel. Zo bewijst ook Sieger, die zijn als daily driver opgebouwde Audi S3 te koop aanbiedt. Zwarte lak (prima), zwart interieur (prima), zwarte wielen (meh), maar het echte nieuws vinden we onderhuids.

Meneer heeft namelijk een niet geheel standaard S3 in de aanbieding. Met behulp van chiptuning door JD Engineering, het monteren van een Garrett GTX3071R turbo, andere drijfstangen, andere intercooler, een ander spruitstuk, Sachs Performance lichtgewicht vliegwiel en nog vele, vele andere goodies, kwam een prettige machine tot stand met een fijne 501 pk. Overigens is met iets meer turbodruk (hij staat nu op “slechts” 2 bar) zeker 550 tot 560 pk mogelijk, maar Sieger wilde graag een auto die niet bij elke stoplichtsprint uit elkaar zou vallen.







En er is niet alleen naar snelheid gekeken, ook het onderstel is onder handen genomen. Onder meer een Bilstein schroefset, 19 inch OZ Superleggera’s en flink zwaarder uitgevoerde remmen moeten ervoor zorgen dat je de boel ook daadwerkelijk op de weg kan houden. Zoek je een volledig opgebouwde über-S3, dan kon dit wel eens de beste optie zijn. De vraagprijs voor dit fraais is €14.500 euro, wat veel geld is voor een auto uit 1999 met 200.000+ kilometers op de klok, maar als je iets vergelijkbaars zelf wil opbouwen ben je een flink stukje duurder uit. En 1999, youngtimerregeling mensen!

Laat ik ter volledigheid nog even de lijstjes droppen die deze jongeman in zijn advertentie heeft geplaatst. Scroll-alert!

Exterieur

Diamant zwart

19inch OZ Superleggera velgen in matzwart

235/35/19 Bridgestone banden rondom

Xenon koplampen van nieuwer type S3

Achterlichten van nieuwer type S3

Koplampsproeiers

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar/verwarmbaar

Buitentemperatuurmeter

Bumpers in carrosseriekleur

Dakspoiler

getint en warmte werend glas Interieur

Recaro sport interieur, vol leer en electrisch verstelbaar, verwarmd, zwart

Airbags

Boordcomputer

Elektrische ramen

Electrisch schuif/kanteldak (werkt ook!)

Zwarte hemel

Zwarte pianolak interieur accenten

Centrale vergrendeling

Climate control

Lederen Stuurwiel

Stuur hoogte/diepte verstelbaar Tuning

Bilstein schroefset

Powerflex bussen rondom, het volledige pakket!

RVS 3inch uitlaat incl downpipe

JE 8.5:1 zuigers

Pauter drijfstangen

Full-Race uitlaat spruitstuk

Grote intercooler zwart

Turboslangen allemaal van Samco (dus geen goedkope meuk wat ook kapot gaat)

Garrett GTX3071R BallBearing turbo

TiAl SS turbinehousing GT30

TiAl MV-R 44mm Wastegate

TiAL Q Blow of valve 50mm

Allemaal V-band connected

Bosch 1000cc injectoren

Bosch nieuw type bobines

Sachs Performance lichtgewicht vliegwiel + koppeling set

short shift

aangepaste haldex (blauw)

koude bougies

Externe (extra) hoge druk pomp

8 pots remklauwen met 372 schijven (Porsche speed yellow mat gespoten)

staalomvlochten remleidingen van Hell rondom

Rondom spoorverbreders

Auto is afgesteld door JD-Engineering op Firezone 102 en heeft 501pk @ 2.0 bar, uitdraai aanwezig. Onderhoud

Alle vloeistoffen (Shell 10w60 motorolie, remolie dot 5.1) en filters (dus ook van de Haldex en stuurbekrachtiging)

ashoes rechtsvoor wielkant

ashoes rechtsvoor bakkant

Bosch ABS sensor achter

Airco gecontroleerd/afgevuld

in-tank Brandstofpomp VDO

Biesheuvel hoge druk brandstofpomp (onder de auto)

hardyschijf vooraan

set van 4 injectoren 1000cc

diverse rubber slangen brandstofsysteem/stuurbekrachtigingsslangen etc

plastic brandstofleiding van tank naar filter

stuurbekrachtigings olie filter

set remblokken achter brembo

set remschijven achter brembo

remleiding van remslang naar remklauw links achter

remleiding van remslang naar remklauw rechts achter

Contitech distributieset incl waterpomp en rollen

wielbouten rondom

wiellager linksvoor

Sleepring claxon/airbag

intercooler buizen randjes op laten lassen

verdeelstuk koelvloeistof systeem

diverse O-ringen

ontluchtingsslang carterventilatiesysteem

hitteband

NGK bougies

Goodridge olie wartels

Uitlijnen Steverink

Sachs veerpootlagers

nieuw display in tellercluster laten zetten

Duidelijk een geval van “geen cent op bespaard” lijkt me. Kan één van jullie ‘m snel kopen? Dan hoef ik het niet te doen.