OM wil verkeershufters verzamelstraffen geven

Het Openbaar Ministerie zoekt een nieuwe manier om verkeershufters flinke straffen te kunnen geven.

De gemiddelde verkeershufter ontloopt makkelijk zware straffen. De reden ervoor is simpel: in Nederland bekijken we elk vergrijp op zich en een enkele snelheidsovertreding of bumperkleefactie is nu eenmaal niet te bestraffen met relatief zware sancties als celstraffen of afgehakte ledematen. Het OM kijkt nu naar mogelijkheden om toch dit soort zware maatregelen op te kunnen laten leggen door een rechter.

De reden hiervoor is simpel: verkeersaso’s (die verantwoordelijk zijn voor veel overlast en een belangrijk deel van de zware ongevallen) vinden boetes niet zo boeiend. Maar gebleken is dat als het rijbewijs of de bewegingsvrijheid in het geding komt, dat toch een beetje anders ligt. En dus wil het OM een andere benadering voor de berechting van deze doelgroep. De Politie Midden-Nederland is daarom een nieuwe techniek gaan hanteren: ze houden de verkeershufters nauwlettend in de gaten, stapelen de verkeersovertredingen op en leggen deze gebundeld bij de rechter op zijn bureau. Prima idee lijkt ons, efficiënter in de afhandeling en je kan de overtreders zwaardere straffen opleggen omdat het om een combinatie van verschillende feiten gaat.

Een eerste verdachte stond gister voor de rechter volgens deze nieuwe methode. Een 20-jarige veelpleger met vijf pagina’s vol verkeersovertredingen, waaronder zware snelheidsovertredingen. De politierechter was niet bevoegd om een straf uit te spreken, dus heeft hij de zaak aan de kantonrechter moeten overdragen. Die zal ‘m vast niet met vijf uur papiertjes prikken naar huis sturen.

Bron: NOS