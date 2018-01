Overheid verlengt stiekem trajectcontrole A10, vrouw baalt

En dat zou jij ook doen, als je tien brieven uit Leeuwarden kreeg...

Op de dag dat talloze miljoenen verdampen in de cryptocurrency markt, herinnert het verhaal van Marloes ons dat er nog andere manieren zijn om veel geld te verliezen, bijvoorbeeld verkeersboetes. Afhankelijk van je eigen lezing werd Marloes het slachtoffer van zichzelf of van de overheid. Hoe dan ook ontving ze maar liefst tien keer fanmail van het CJIB in de brievenbus, elk voor het overschreiden van de maximumsnelheid op de ringweg A10.

De trajectcontrole op dit stukje asfalt stond enige tijd uit, maar is inmiddels weer geactiveerd. Nog belangrijker echter: de (r)overheid verlengde het traject waarop gecontroleerd wordt stilzwijgend met een kilometer. De floepers! Een boel mensen die de standard operating procedure (SOP) na een trajectcontrole hanteren, namelijk het gaspedaal naar het schutbord trappen, zijn hierdoor het bokkie geworden. De moddervette staatskas daarentegen is weer duizenden boetes dikker. Misschien kunnen we daarmee nog ergens een extra managementlaag in een ambtelijk apparaat inbouwen.

Het hele gebeuren is natuurlijk extra zuur voor mensen die hun woon-werkverkeer afleggen op de ringweg A10, zoals Marloes. Mensen zijn gewoontedieren en onbewust wordt je rijgedrag op zo’n traject ook een soort gewoonte. Koppel dat aan het feit dat het CJIB er doorgaans vrij lang over doet om een boete naar je toe te sturen en bij de tijd dat de eerste op de deurmat valt is het leed al geschied: er volgen er nog meer. Om precies te zijn nog negen meer, in het geval van Marloes. Ouch.

