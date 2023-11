Koop deze blauwe Volvo V40 T5 met vijfcilinder

Een blauwe Volvo V40 T5 met die vijfcilinder.

Binnenkort komt de Volvo EX30 op de markt. Het kan niet anders dan dat die auto een enorme hit gaat worden. Een compacte crossover met prima prestaties, strak interieur en Volvo-badge? Dat is iets waarvoor heel Nederland wel te porren is.

En het is niet dat we iets tegen de EX30 hebben, maar we vinden het wel jammer dat Volvo geen compacte lage auto’s meer bouwt. Op zich niet vreemd: Volvo moet de auto’s verkopen en mensen die een nieuwe Volvo kopen, hebben al grijzende slapen (vermits er nog haar is daar) en willen hoog instappen.

Blauwe Volvo V40 met vijfcilinder (dat wil je toch gewoon?)

Maar het is niet zo dat Volvo nog nooit geprobeerd heeft om de jeugd te bereiken. Sterker nog, ze hebben het heel actief gedaan. Denk aan de 480 jaren geleden, of iets recenter: de Volvo C30. Dat was niet een extreem succes, want je kon ‘m alleen krijgen als driedeurs. Met de Volvo V40 was dat precies andersom: die was er enkel en alleen als praktische vijfdeurs. De auto was dan ook een enorm succes in ons land.

Als occasion is de auto dat nog steeds. Er staan op Marktplaats meer dan 700 exemplaren te koop en dit is de tofste, want deze blauwe V40 is precies zoals je ‘m eigenlijk wil hebben. Het is een heel vroege T5, dus met een 2.5 liter vijfcilinder, een echte Volvo-motor! Daarnaast is de kleur ook de enige goede kleur: Rebel Blue. Juist bij een Volvo is een schreeuwerige kleur wel cool.

En wat moet dat kosten dan?

Het is ook nog eens een R-Design, dus net eventjes wat sportiever aangekleed van buiten en binnen. Of zoals de Volvo-verkoper destijds zou zeggen: “het is eigenlijk wel nodig om ‘m af te maken”. Eerlijk is eerlijk, de V40 kan het goed hebben. Juist omdat het normaal gesproken een keurige auto is, is een sportief randje wel geinig.

Dit exemplaar kost een lieve duit: 19.950. Dat is niet mis voor een exemplaar uit 2013 met 179.000 kilometer op de klok. Maar ja, alles is tegenwoordig duur en deze auto is wel een beetje de heilige graal: een Volvo V40 T5 R-Design met die vijfcilinder is toch wel een unieke auto. Dit soort auto’s komen simpelweg nooit meer terug, al helemaal niet in deze specificatie. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!