Nieuwe kleine Volvo bevestigd voor 19 jarigen

Even kredietje aanvragen of je Faduhrrrrrr lief aankijken om zo’n kekke nieuwe kleine Volvo te kunnen rijden

Onlangs hadden @wouter en ondergetekende het over Volvo’s kleinste: waarom moest ‘ie eigenlijk uit productie? Natuurlijk, de wereld wil crossovers en onofficieel heeft de Volvo XC40 de Volvo V40 opgevolgd als de Benjamin van de Zweedse autofabrikant.

Maar zoals onze grijze ervaringsdeskundige al zei: kan allemaal zijn, maar de V40 had van zichzelf al voldoende bestaansrecht. In Nederland alleen al zijn er zo’n 60.000 van verkocht in 8 jaar tijd. Audi, BMW en Mercedes verkopen nog altijd met succes de A3, 1 Serie en A-Klasse. Goed nieuws: we hebben nieuws over een kleinere Volvo! Dat laat Jim Rowan weten aan Automotive News Europe.

Slechte nieuws

Laten we eerst meteen beginnen met het slechte nieuws: het wordt wéér een crossover en géén superieure hatchback. De markt schreeuwt om die hoge wiebelmobielen en wie is Volvo om daar niet aan te voldoen? De auto gaat ‘EX30’ heten en stylingelementen krijgen van de Volvo EX90, die onlangs onthuld is. Sterker nog, bij die onthulling kon je een schim zien van iets dat leek op een kleinere EX90.

Dan het hilarische gedeelte: de nieuwe Volvo is bedoeld voor 18 tot 19 jarigen! Dat vonden we vroeger altijd al opemerkelijk. Elk merk dat op een jong publiek richtte, verkocht vervolgens enkel aan bejaarden die graag jong wilden zijn. Bij McDonald’s-reclames zie je ook alleen maar dunne mensen en bij Heineken-reclame’s is iedereen nuchter. In het echt ziet het natuurlijk heel erg anders uit.

China

Anno 2022 is het natuurlijk helemaal een krankzinnig idee dat jongeren een nieuwe auto kunnen kopen. Dankzij de effectieve maatregelen zal straks een hele generatie jongeren niet een eerste occasion kunnen kopen, omdat de EU de A-segmenter heeft succesvol de nek heeft omgedraaid met irreële en verkeerd gekozen milieueisen. Goed gedaan, Europese vertegenwoordigers!

De EX90, waar de EX430 stylingelementen gaat gebruiken.

Enfin, terug naar het inmiddels niet meer Europese Volvo. De EX30 gaat gebouwd worden in drie fabrieken: Chengdu, Daqing en Taizhou. Volvo gaat de auto extra interessant maken voor jongeren middels een abonnement. Je moet dan minimaal 3 maanden een abonnement nemen op een EX30. Een beetje zoals concerngenoot Lynk & Co nu ook doet.

Via: Automotive News Europe.