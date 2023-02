Koop deze BMW M4 voor €287.500 (!) op Marktplaats

Er staat nu al een M4 CSL op Marktplaats, maar de prijs is wel even slikken.

BMW M kwam vorig jaar met een hoop verjaardagscadeautjes ter ere van hun 50-jarig bestaan. Een van de opvallendste was de 3.0 CSL, maar er was natuurlijk ook nog de M4 CSL. Die is ietsje goedkoper, alhoewel het nog steeds een hele dure M4 is. Dat blijkt wel weer nu het eerste exemplaar op Marktplaats is opgedoken.

Eerst even: wat krijg je ook alweer als je voor de M4 CSL gaat? Nou, een hardcore M4, die onder meer lichter is. Met 1.625 kg is ‘ie niet zo’n vedergewicht als de E46 M3 CSL, maar het scheelt toch 100 kg ten opzichte van een normale M4. Dat is onder andere te danken aan de achterbank, die schittert door afwezigheid.

De M4 CSL moet het verder hebben van 40 pk extra (voor een totaal van 550 pk), een extra straf M Sport-onderstel en nog een waslijst aan kleinere upgrades. De aerodynamica is ook aangepast met een carbon splitter en een fraaie ducktail, die ook het uiterlijk ten goede komt.

Als dit je allemaal als muziek in de oren klinkt kun je een M4 CSL bestellen bij BMW, maar je kunt óók direct eentje kopen op Marktplaats. Automotive Experience uit Vianen heeft al 1 van de 1.000 exemplaren kunnen bemachtigen en biedt die nu aan.

De auto is uitgevoerd in Frozen Brooken Grey (of zoals BMW het zelf noemt: Frozen Brooklyn Grey). Die kleur kan je bekend voorkomen, want dit was de introductiekleur. Veel meer opties zijn er overigens niet, want de CSL wordt maar in drie kleuren geleverd. Een leuk extraatje is dat deze is voorzien van Xpel-folie.

De auto is uiteraard gloednieuw en wordt aangeboden op Marktplaats voor net geen €250.000. Dat is al een hoop geld voor een M4, maar let op: daarmee ben je er nog niet. Zoals je op de foto’s ziet, zit er nog geen Nederlands kenteken op. Er moet dus ook nog even BPM afgetikt worden. Daarmee kom je uit op een lieve som van €287.500.

Om dat bedrag even in perspectief te plaatsen: je hebt al een gloednieuwe M4 voor de helft van het geld. En dan praten we niet eens over de instapversie, want voor €140.500 heb je een M4 Competition. Conclusie? Een M4 CSL is écht heel duur.