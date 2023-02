Piekfijn setje BMW hoogtepunten onder de hamer

Er wordt een heerlijk vijftal BMW modellen aangeboden op een veiling en dat levert voor ons natuurlijk een mooi verzamelartikel op.

Wat is de ultieme BMW? Dat is een mooi balletje wat je kunt opgooien in een kamer vol met petrolheads. Het merk kent voor alle decennia dat ze actief zijn een assortiment aan heerlijke auto’s.

Vijftal BMW onder de hamer

Als je echt de essentie van BMW en helemaal BMW M wil vinden, kun je meestal terecht bij de speciale versies van de M3 en M4. Ja, echt? Ja, echt. De reden dat we dat durven te stellen ga je in de volgende paar alinea’s vinden. Via RM Sotheby’s wordt een vijftal BMW modellen geveild en het zijn – op de E36 na – de topversies van ALLE generaties BMW M3 en M4. Smullen geblazen!

BMW M3 Sport Evolution (E30)

Ten tijde van de eerste generatie BMW M3 (E30) was het erg simpel: de auto kwam omdat het moest. BMW wilde gaan racen in de DTM met de 3 Serie en dus moest er een straatversie komen (homologatie) van de auto waarmee geracet gaat worden. Dat werd de E30, wat we allemaal weten: het begin van de sportieve 3 Serie voor de straat. Eveneens simpel was het toen BMW de DTM-auto van upgrades voorzag en die updates ook terug kwamen naar de straatauto. Dat werd de BMW M3 Sport Evolution in 1989.

Je moet de E30 Sport Evo dan ook eigenlijk gewoon zien als een update. Qua uiterlijk kun je een Sport Evo herkennen aan een nieuwe voorbumper met nieuwe koelgaten en een verstelbare splitter, een speciale extra verstelbare spoiler en 18 inch wielen met een kleine verlaging. Ook al is de zwarte met het rode accentlijntje eigenlijk de leukste kleurstelling, de ‘folderspecificatie’ Brilliant Red (308) is ook niet te versmaden. Motorisch krijg je trouwens de iets grotere S14B25 die nu dus 2.5 liter groot is (2.3 in de reguliere E30 M3) en 250 pk ten opzichte van de standaard 200. Er zijn maar 600 Sport Evo’s gebouwd en dit is er eentje uit 1990, die in zijn tijd goed verzorgd is.

BMW M3 CSL (E46)

De enige generatie die schittert in afwezigheid is zoals gezegd de BMW E36 M3. We springen daarom gelijk in deze veiling naar de BMW E46 M3 en diens zeer fijne topversie CSL. De naam CSL is voldoende over gezegd recent: Coupé Sport Leichtbau is een BMW-heilig label. Voor de E46 betekende het een gewichtsbesparing van 110 kg ten opzichte van de reguliere E46 M3 Coupé.

Die gewichtsbesparing dankt de M3 CSL aan veel gebruik van koolstofvezel, versterkt plastic in plaats van glas op vele plekken. Visueel herken je een CSL aan de hertekende voorbumper en een kleine ducktail-achterspoiler, maar bovenal door de nog steeds schitterende Style 163M lichtgewicht velgen. Motorisch kreeg je een paar extra pk’s, van 343 stuks naar 360 stuks voor de CSL. Ook deze CSL ziet eruit alsof ‘ie zo uit de persmap komt in de kleur Silver Grey Metallic (A08). Dit exemplaar in het specifiek is extra leuk omdat BMW de snelheidslimiet van 250 km/u heeft verhoogd naar 280 km/u.

BMW M3 GTS (E92)

BMW was niet echt consequent met hun namen. Na Sport Evolution en CSL kwam namelijk GTS voor de generatie E92. De E92 GTS is zo goed als een volbloed circuitauto. Daarvoor is de basis, de ietwat logge E92, misschien niet ideaal, maar ze hebben hun best gedaan voor dit oranje monster. De S65B40 V8 levert normaal 420 pk, wat BMW naar 444 pk opvoerde door de motor met 0.4 liter te vergroten.

Binnenin was het iDrive-scherm nergens te bekennen en ook een achterbank ontbreekt. Wel krijg je twee Recaro-racekuipen met in dit geval zespuntsgordels. Alhoewel de E92 met een handbak te verkrijgen was, kon je de GTS enkel krijgen met de zeventraps DCT die toen nog nieuw was. Aan de buitenkant kreeg je de Styling 359M-velgen in het zwart, een grote splitter en een grote achterspoiler, naast te allen tijde het heerlijke kleurtje Fire Orange (U94).

BMW M4 GTS (F82)

Zeiden we net nog dat BMW niet consequent was, komen ze voor de M4 ineens met een directe opvolger voor de M3 GTS. De volgende te behandelen auto van deze BMW veiling is de BMW M4 GTS (F82). De M4 GTS pakt eigenlijk precies wat de E92 GTS zo leuk maakte en vertaalt het naar de M4. In dit geval is de S55B30 niet gegroeid in liters, maar kon BMW het aantal pk’s wel opvoeren van 450 stuks naar 500. Dit onder meer dankzij een aardig revolutionair waterkoelingssysteem.

En ook deze F82 GTS ziet eruit alsof ‘ie zo uit de fabriek kwam rollen, dankzij de kleurstelling in Frozen Dark Grey (P6N) met oranje details, bijvoorbeeld in de velgen en voorsplitter. Ook de M4 GTS ontving een compleet gestript interieur met veel koolstofvezel en alcantara en de achterbank moest ruimte maken voor een rolkooi.

BMW M4 CSL (G82)

Dan het heden. Zoals gezegd is de CSL-naam weer helemaal trending omdat deze anno 2023 te vinden is op de dikste BMW M4 (G82). De normaal 510 pk sterke S58B30 Twin Turbo zes-in-lijn is opgevoerd naar 540 pk en ook in dit geval krijg je een wat spartaansere insteek om gewicht van de M4 af te snoepen.

Qua uiterlijk moet het allemaal geen verrassing zijn: de M4 CSL is goed te onderscheiden van zijn standaardversie. Veel rode accenten, grote zwarte stukken op de motorkap, nieuwe splitters en spoilers rondom, noem het maar op. Dit exemplaar in Brooklyn Grey (C4P) maakt het setje wel af qua lanceerspecificatie, want ook deze stond precies zo op de persfoto’s.

Goodiebags

Om maar even te benadrukken dat dit hele vijftal BMW heerlijkheid op deze veiling zo goed als mogelijk bijgehouden is: de set is ook naast de auto’s helemaal compleet. Bij elke auto krijg je een goed gevulde goodiebag met allerlei accessoires, memorabilia gerelateerd aan de auto’s in kwestie en nog veel meer.

Dus, kies maar! Welke van dit vijftal neem jij mee naar huis? Of alle vijf? Laat het ons vooral weten en/of bied mee op de veiling waar deze topstukken van BMW worden aangeboden. Dit is de Villa Erba veiling van mei 2023 door RM Sotheby’s.