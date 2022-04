Koop deze British Racing Green Alpina B12 met V12

Een Alpina B12 6.0 in British Racing Green? Dat is met recht een ‘Unikat’!

De dikke BMW van de dag is vandaag geen BMW maar een Alpina. Bij een struinsessie op de webz, kwam ondergetekende namelijk deze parel tegen die een van jullie ongetwijfeld wil kopen. Het is namelijk in principe een dikke BMW uit de 7-Serie en dan ook nog de mooiste generatie ooit, de E38. Zoals reeds vermeld, gaat het in dit geval echter ook nog eens om een Alpina. En niet zomaar een Alpina, maar de Alpina met ‘de dikste motorinhoud ooit!!1!’.

Echte tuning

Alpina kwam namelijk met deze zes-punt-nul op de proppen tijdens de autosalon van Genève in 1999, beter bekend als het jaar waar we allemaal het liefste naar terug zouden willen. In die tijd was tuning nog echt, in plaats van wat cijfertjes op een laptop veranderen. Zo begon de V12 in de Alpina B12 aanvankelijk als een 5.0 (E31 en E32), voordat later de 5.7 kwam (E31 en E38). De 6.0 is echter voorbehouden aan de faceliftversie van de E38 Siebener, dus de versie met de mooie traanoogjes.

B12 Sneller dan F355

Hoewel collega @willeme de zijdezachte BMW V12 vaak bestookt met disrespect, daar deze volgens hem veel te weinig vermogen levert, gooit het blok er in de Alpina B12 6.0 er 430 pk uit. Nog steeds (lang) niet zoveel als de BMW V12 in de McLaren F1, maar je kan ermee voor de dag komen. In die tijd werd de B12 6.0 aangeprezen met het feit dat hij de staande kilometer sneller doet dan een Ferrari F355. Pwoaaaah. De nul-naar-honderd gaat in 5,9 seconden en de topsnelheid is 291 kilometer per uur.

Dikke sloffen

Uiterlijk was de B12 6.0 in principe gelijk aan de B12 5.7 (los van de verschillen die kwamen met de facelift uiteraard). Maar er is wel een klein ’technisch’ verschil. De auto had standaard nu nog bredere sloffen. Voor werden op de 20″ jetsers 245/40 banden gemonteerd en achter zelfs 275/35 walsen. Supertol.

Buffalo

Binnenin vind je de dingen die je van Alpina verwacht, zoals groene en blauwe stikseltjes en extra leder. Helaas is het Lavalina-leder in dit geval niet aangevinkt. De inzittenden moeten het doen met BMW’s eigen ‘Buffalo’-leder. Een tripje naar de Buffalo Grille in Frankrijk overleef je daarop echter ook wel.

Kooooooop dan!!1!

Nu we het toch hebben over dit exemplaar: het is een van de 23 gebouwde lange versies (in totaal zijn er 94 B12 6.0’s gebouwd). Uniek is de kleur van de lak: British Racing Green. Dit is dus geen wrapje, maar ooit door de eerste eigenaar zo uitgekozen bij BMW Individual. Inmiddels is de auto aanbeland bij de derde eigenaar, die ‘m na elf jaar bezit nu aan jou wil verkopen voor 55.009 Euro. Koop dan?