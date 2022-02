Koop een rasechte Alpina B3 voor zeer weinig

Er kleeft een grote ‘maar’ aan deze Alpina B3 occasion. Tip: de stand van het achterwiel is geen opzettelijke positieve camber.

We moeten tot dit jaar wachten voor een BMW M3 Touring, maar een stiekem al net zo goede BMW M3 Touring is er al jaren. Dan hebben we het natuurlijk over de Alpina B3 (of D3) Touring. Het welbekende Alpina recept is natuurlijk dat hun auto’s gebaseerd zijn op niet-M-versies van de auto in kwestie, neem de M340i in het geval van de 3 Serie. Vervolgens pakt Alpina de auto rigoureus aan om er een lekker luxueus Autobahnkanon van te maken. Overigens is Alpina geen ordinaire tuner, maar een eigen automerk: hun auto’s hebben een uniek VIN-nummer ten opzichte van de BMW die als donorauto gebruikt wordt.

Goedkoop

Alpina volgt een tof recept, maar helaas geen goedkoop recept. Een B3 Touring vliegt met een beetje opties over de 130.000 euro heen, bijvoorbeeld. Het is dan best opmerkelijk als we een Alpina B3 vinden die een stukje goedkoper is. Het gaat namelijk om een hagelnieuwe Alpina B3 Touring die als occasion aangeboden wordt met als eerste registratiedatum oktober 2021 en met slechts 231 km op de klok. Gloednieuw dus, en dat voor maar 43.500 euro. Koop dan!!1!

Addertje

Er zitten drie addertjes onder het gras. Ten eerste: de Alpina B3 occasion voor weinig staat in België, dus hij zou sowieso een stuk goedkoper zijn dan onze lekkere BPM-kassaprijzen. Ten tweede gaat het om een exportprijs zónder BTW. Ook dat zou dus voor particuliere verkoop weer nog wat geld er bovenop gooien. Het derde addertje onder het gras is wellicht de belangrijkste. We zeiden het al: die positieve camber op de headerfoto is niet zelf geïnstalleerd.

Schadeauto

Oké, dit had je al lang aan zien komen. De Alpina B3 occasion voor weinig heeft een schuiver gemaakt. En niet zo’n kleintje ook. Alle wielen staan scheef, de hele linkerkant zit vol met deuken en butsen, om nog maar te zwijgen over de linker voorhoek waar de schade ook nog eens verder gaat dan alleen het plaatwerk.

We kunnen geen één hoek vinden waar het niet duidelijk wordt dat er flinke schade is gereden. Ook heeft het incident meerdere airbags laten knallen. Je raadt het al: deze B3 is flink op. Je moet er handig voor zijn om hem werkend te maken, al vragen wij ons af of het nog gemaakt kan worden.

Het ongeval in kwestie kunnen we niet bevestigen, maar we hebben een nieuwsartikel gevonden uit België (waar de auto dus staat) waar de schade mee overeen komt. Dat nieuws komt uit Deerlijk, nabij Kortrijk, waar op een kleine weg de macht over het stuur werd verloren tijdens het nemen van een flauwe bocht. De auto belandde in een gracht en ging zelfs aan het tollen. De auto kwam tot stilstand tegen een muur, wat de grote impact op de linker voorhoek verklaart. De bestuurder was een handelaar, vermoedelijk degene die de Alpina B3 occasion bestelde. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf en ook een passagier heeft het overleefd met lichte verwondingen.

Kopen

Goed, dat alles is een goede reden om zo’n 110.000 euro minder te betalen dan normaal voor deze Alpina B3 occasion. We vragen ons echter wel af of ‘ie voor minder dan 110.000 euro weer de weg op kan. Overigens was de auto nog nooit geregistreerd. Veel gloednieuwer dan deze krijg je ze dus niet. Kopen kan op de advertentie van de Alpina B3 occasion op schadeauto’s.nl.