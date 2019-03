Koop deze Alpina B12 voor een schappelijke prijs

Of nou ja, redelijk schappelijk.

Door de klassiekerbubbel en de daaruit voortkomende idiote prijzen die men bereid is voor sommige auto’s te betalen, zijn allerlei begeerlijke modellen inmiddels praktisch onbereikbaar geworden voor simpele wezens. Hierom is het uitermate verfrissend om tegen een auto aan te lopen die wél betaalbaar is. Althans, relatief gesproken. De Alpina B12 in kwestie is precies zo’n auto.

De zeer nette BMW 7 Serie waaraan Alpina zich in 1999 vergreep, is zonder twijfel een van de meest spectaculaire en elegante auto’s die het bedrijf ooit heeft gemaakt. En dan in het specfiek deze zeldzame Langversion, met de langere wielbasis. Met name in deze subtiele zilveren kleur is het een baken van stijl. Alpina maakte in totaal slechts 94 stuks van deze B12 en daarvan waren slechts 23 exemplaren verlengd.

Onder de motorkap vinden we een uitgeboorde versie van de handgemaakte V12. Alpina vergrootte de inhoud met 0,3 liter, waardoor het blok in feite door het leven gaat als een zesliter twaalfcilinder. Voor de millenniumwisseling produceerden dergelijke motoren nog geen astronomisch grote cijfers, maar met 430 pk en 600 Nm komt de auto niets tekort. In ongeveer zes seconden snelt de Alpina naar de 100 km/u, zijn topsnelheid bedraagt maximaal 290 km/u.

Hoewel deze B12 absoluut een fraaie machine is, is het zeker niet de duurste auto op de markt. De beide eigenaren van de B12 Langversion, een Japanner en een Belg, hebben gezamenlijk meer dan 50.000 kilometer afgelegd. De twaafcilinder is in zijn leven dus regelmatig de sporen gegeven. Mede daarom verwacht RM Sotheby’s dat de Alpina niet meer dan 35.000 euro zal opbrengen op een aankomende veiling in Essen.