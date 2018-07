Koop deze dikke E63 met AMGas-installatie

Zo wordt brandstof slurpen enigszins betaalbaar.

Het is een van de meest tot de verbeelding sprekende motoren van de afgelopen 10 jaar, de M156. Die motorcode staat voor de 6.2 liter grote V8. De motor is een perfecte blend van vermogen, koppel, gaspespons, toeren en vooral een heerlijk ordinair geluid. Stiekem willen we allemaal een Mercedes-Benz met dát motorblok in het vooronder. Het is typisch zo’n blok waar je al van gaat grinniken als je halfgas iets enthousiast gaat invoegen. Kun je nagaan hoe het is om met dat blok dagelijks de parkeerplaats bij de lokale buurtsuper te trotseren.

Dankzij de enorme aantallen die AMG ervan heeft gebouwd en de meeste eigenaren flink wat kilometers ermee hebben gemaakt, staan de prijzen lekker onder druk. Tegenwoordig kun je een Mercedes met een ‘M156’-blok voor relatief weinig scoren. Maar dan komen we bij het volgende probleem: het brandstofverbruik. Deze motoren lusten een beste slok benzine. In Nederland is het bijna crimineel om vele liters benzine te kopen, dus wordt er lekker veel accijns over heen gegooid. Het adagium “zij die willen genieten zullen ervoor betalen” gaat in die zin wel degelijk op.

Maar er is een oplossing. Het heet LPG en staat voor Liquified Petroleum Gas, ofwel autogas. Daar kun je op koken, maar dus ook die verschrikkelijk lekkere V8 mee draaiende houden. Vlak over de grens, in Osnabrück staat er namelijk eentje te koop. Het betreft een E63 AMG T-Modell uit 2009, ‘S211’ voor intimi. De blubberdikke stationwagon heeft net geen 170.000 kilometer op de klok staan en moet € 23.500 kosten. Durf jij het aan? De advertentie kun je HIER bekijken. De epische rijtest met een eveneens epische @Sacha kun DAAR bekijken.

Met dank aan Joost voor de tip!