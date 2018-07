Mercedes S65 AMG gesloopt na ongeluk in Gemert

Zo ziet een 6.0 V12 in de kreukels eruit.

Een vervelend verkeersongeluk vond gisteravond plaats in Gemert, Noord-Brabant. Op de kruising van de Sparrenweg en Rooije-Hoefsedijk kwamen een BMW 2-serie Gran Divorce en een Mercedes S65 AMG in botsing met elkaar.

Eén van de betrokken voertuigen gaf de ander geen voorrang, met een botsing tot gevolg. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd. Tevens raakte één persoon gewond. De auto’s werden na afloop door een berger meegenomen.

Een Mercedes S65 AMG is voor Nederlandse begrippen zeldzaam. Onder de kap ligt een biturbo V12 die goed is voor 630 pk. De auto had in 2009 een nieuwprijs van maar liefst 318.718 euro. De gehele voorkant ligt in puin en de airbags zijn tevens gesprongen. Hoewel een S65 van deze generatie als occasion nog steeds erg prijzig kan zijn, is het nog maar de vraag of de eigenaar zijn (m/v) AMG gaat oplappen of de Mercedes total loss laat verklaren.

Fotocredit: GinoPress B.V.