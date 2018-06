Ook dit zijn 13 gave powerstations

Mocht je er vorige keer eentje gemist hebben, we hebben er weer een aantal gevonden!

En behoorlijke tijd geleden hadden we voor jullie een lijstje opgesteld met de gaafste snelle stationwagons. Gewoon omdat het leuk is en natuurlijk altijd voer is voor auto-gerelateerde discussies. Uit de reacties bleek dat er de vorige keer een aantal auto’s ontbraken, tot grote ontsteltenis van sommige trouwe lezers. De reden is simpel: we moesten ergens een keuze maken. Anders komen we uit op een lijstje van 176 gegadigden. Daarom dit artikel, met de gaafste stationwagons die de vorige lijst net níet haalden, maar absoluut de moeite waard zijn.

1180 liter: Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon (932B)

Het is natuurlijk wel een beetje vergezocht om dit een stationwagon te noemen. Althans, als je kijkt naar binnenruimte en laadvolume. Maar wat maakt dat uit? Je rijdt een bijzonder fraaie Alfa Romeo met een hemels klinkende Busso V6 in het vooronder. Dat de 156 GTA niet eens zo snel is en moeite heeft om zijn bescheiden vermogen kwijt te raken aan de voorwielen maakt niet uit. Dit is beeldende en auditieve kunst, verkrijgbaar voor een zacht prijsje.

1252 liter: Mugen Honda Accord Wagon Type S ‘24sc’ (CM)

Een van de meest onderschatte auto’s in zijn klasse. Wellicht hadden meer sportieve varianten de Honda Accord een beter imago kunnen geven. De sedanversie was in Japan leverbaar als ‘Euro R’, in Europa was de 2.4 Type S de absolute rangetopper. In principe was die met 200 pk meer dan voldoende sterk, maar een beetje Duitse middenklasser draait daar zijn hand niet voor om. Als concept bedacht Mugen de ‘24sc’-compressorkit, waardoor je dik 300 pk tot je beschikking had. Ook werd de Mugen versie lekker dik aangekleed. Officieel is de auto nooit in productie geweest. Wel werden alle onderdelen los geleverd, waardoor je hem alsnog zelf kon bouwen.

1273 liter: Saab 9-3 Turbo X Sport Estate

De Saab 9-3 Turbo X is net als de 9-3 Viggen een auto waarvan het succes afhangt van de carrosserievorm. Ten opzichte van de concurrentie had de sedanversie van de 9-3 Turbo X niets extra te bieden. Echter, de SportCombi in Turbo X uitvoering is briljant. Stouw de bak vol met luiers, billendoekjes en Golden Retrievers en laat de turbomotor maar het werk doen. In absolute zin is de Turbo X niet bovengemiddeld snel, maar meer heb je in het dagelijks vervoer niet nodig. Bijzonder knap is ook het uiterlijk. Zonder ordinair te worden hebben ze de 9-3 aanzienlijk dikker en bijzonderder gemaakt. Deden ze goed, die Zweden.

1384 liter: Mercedes-Benz C55 AMG (S203)

De S202-generatie van de C-klasse station is uiteraard leverbaar geweest als AMG. Sterker nog, er zijn uiteindelijk drie varianten geweest. In het begin kwam de C32 AMG, met een supercharged V6. Later volgde er een C30 CDI AMG, met een 540 Nm sterke vijfcilinder diesel. Aan het einde van de carrière kreeg de C-klasse eindelijk de motor die de auto verdiende, een 5.4 liter grote V8 met 367 pk. Er gaat niets boven 510 atmosferische Newtonmeters in een relatief kleine auto. Een andere charme van deze station is zijn ingetogen uiterlijk. Zeker in het donkerblauw valt nauwelijks op dat je te maken hebt met een snelle auto, iets dat je onmogelijk kan zeggen van zijn opvolger, de C63 AMG Estate.

1400 liter: Mitsubishi Legnum VR-4 Type-S (EC5W)

Deze moeten we even uitleggen. Wij kennen deze auto als de Galant stationwagon. De topmotor die je kon krijgen was een 2.5 V6 met zo’n 163 pk. In Japan was er een veel snellere versie, met de 6A13TT variant van die V6. Kort gezegd, dankzij een biturbo installatie steeg het vermogen naar 280 pk en het koppel naar 367 Newtonmeter. De Type-S uitvoering had net als de Lancer Evolution Active Yaw Control om onderstuur te elimineren. De auto werd helaas geen groot succes. In Japan was de auto dankzij bijzondere belastingen erg kostbaar en in Europa werd de auto niet geleverd.

1446 liter: Subaru Levorg STI Sport

Het probleem is niet dat Subaru leuke auto’s kan bouwen, maar dat ze niet in Europa geleverd worden (tegen een fatsoenlijke prijs). Deze auto is eigenlijk een combinatie tussen een Subaru Levorg en een WRX STI. De motor is de overbekende 2.5 liter 4-cilinder boxer met 305 pk en 407 Nm uit de WRX STI. Het onderstel is aangepakt met Bilstein dempers en Eibach veren. De auto is overigens meer afgesteld op dagelijks gebruik dan trackdays. Helaas weet Subaru de CO2-uitstoot niet onder controle te krijgen, waardoor de auto onverkoopbaar was. Anders zou het een leuk alternatief zijn geweest op een Volkswagen Golf R Variant.

1602 liter: Chrysler 300C SRT-8 E490 Touring (LE)

Een stationwagon mag ook best ruig zijn. De Chrysler 300C SRT-8 is absoluut niet de beste of meest verfijnde auto in dit lijstje, maar wel een goudeerlijke, dorstige, rouwdouwer. Het retro-chic uiterlijk in combinatie met de dikke SRT-8 uitdossing zijn nog steeds uniek. Net als bij de Saab is deze auto veel meer geslaagd als stationwagon dan als sedan. De motor is qua vermogen niet de koning in zijn klasse, maar qua koppel scoort ‘ie erg goed. Voor het blok is overigens voldoende te krijgen om het vermogen naar veel grotere hoogten te tillen. In Australië had de importeur dat ook wel in de gaten, waardoor ze zelf alvast aan het werk gingen, met de SRT-8 E490 als resultaat. Het vermogen lag nu op zo’n 450 pk, dankzij aangepaste koeling en in- en uitlaat traject. De E490 was vooral heel erg veel luider. Goed werk.

1620 liter: Volkswagen Golf R Variant (Typ 5G)

Een opvallend onopvallende auto. Ja, je kan zien dat de auto iets dikker is dan de Golf Bluemotion van de buurman, maar het is niet een compleet andere auto. Zeker niet als diezelfde buurman gekozen heeft voor het R-Line bumperpakket. Op papier zijn de prestaties van de auto indrukwekkend. 0-100 km/u in 4,8 seconden en een top van (eventueel meer dan) 250 km/u, in een Golf stationwagon! Echt goedkoop is de auto niet en het blijft natuurlijk gewoon een Golf, maar het is wel een auto die alles kan, zonder dat de vrouw moeilijk gaat doen. De ideale station voor licht rebelse huisvaders met geldingsdrang.

1641 liter: Volvo V70 R

Ooit was Volvo de grondlegger van dit genre. De 850 R en V70 R waren perfect in het combineren van snelheid en laadvermogen. Ondanks dat de V90 verkrijgbaar is als snelle T8, die je weer kan combineren met de R-Design uitvoering is het geen uitgesproken sportieve auto, net als bij de vorige V70 T6 dat het geval was. De laatste keer dat Volvo een sportieve station bouwde (zonder hulp van Polestar) was in 2003 met de V70 R. De auto volgde een bekend, maar smakelijk recept: een 2.5 vijfcilinder turbomotor met 300 pk en 400 Nm, die middels een haldex koppeling over vier wielen verdeeld werden.

1650 liter: BMW M5 Touring (E61)

Vorige keer kozen we voor de E34, logischerwijs kijken we nu naar de E61. Deze versie kwam pas enkele jaren nadat de sedan verscheen. Qua recept was de auto exact gelijk, dus een atmosferische V10, gekoppeld aan een SMG-transmissie die de achterwielen aandrijft. Die aandrijflijn is geen onverdeeld genoegen. Zeker als je normaal rijdt, merk je dat de V10 onderin weinig koppel beschikbaar heeft en dat de bak nogal schokkerig is. Gewoon alles in ‘M’-modus zetten is het devies. Dan is het verbruik wel schrikbarend hoog, maar dat wordt goed gemaakt door de afschrijving. Die is bij beperkte kilometers namelijk positief! Ideale auto voor de kerstinkopen, dus.

1680 liter: Audi S6 Avant (C7)

Jazeker, we weten het. De Audi RS6 Avant is natuurlijk de stoerste, bruutste en snelste stationwagon die Audi maakt, al helemaal in ‘Performance’-uitvoering is het een zeer effectief apparaat. Maar is het ook de coolste? Mwah, wellicht niet. De dikke bumpers, mega-grote velgen en vuistdikke stortkokers aan de achterkant laten de auto er snel uitzien. Niemand twijfelt erover dat die anabolen-wagon snel is. Daarom is de S6 Avant wél cool. Die ziet eruit als een 2.0 TDI S-Line. Ondanks het feit dat RS6 inderdaad veel sneller is, kun je met de 450 pk sterke V8 alsnog een leuk potje meedoen op de linkerkant van de AutoBahn.

1850 liter: Opel Vectra OPC Stationwagon (C)

Hartstikke leuk al die life-style stationwagons, maar waarom had je ook alweer zo’n auto? Juist, omdat je veel spullen wilt (kunnen) vervoeren. Deze Vectra OPC Stationwagon kan dat als geen ander, het is echt een lel van een auto. Er waren twee platforms voor de Vectra C. Eentje was voor de sedan en de hatchback (GTS). Vervolgens kwam er een Signum, met een extra lange wielbasis en heel veel vakjes om toffees in te verstoppen. Op basis van die auto werd de Vectra Stationwagon gemaakt. In OPC-verpakking krijg je grote velgen, flinke uitlaten, dikke skirts en forse bumpers. Dit alles om duidelijk te maken dat de 280 pk sterke V6 tot veel in staat is.

1950 liter: Brabus E 850 Estate (S212)

De meest ultieme stationwagon komt bij Brabus vandaan, net als vorige keer. Bijna alle AMG’s hebben nu het 4-liter grote blok, maar we gaan de 5.5 Biturbo nog missen. De motor blijkt namelijk extreem veel extra vermogen aan te kunnen. De Brabus ‘850’ is niet eens heel erg duur: 70.000 euro kost het inclusief montage. Dan moet je wel zelf even een E63 S AMG meenemen. De tot 6 liter opgeboorde V8 levert na de behandeling, je raadt het nooit, 850 pk. Het koppel is begrensd op 1.450 Nm en ook de topsnelheid is begrensd: op 350 km/u! En toch kan deze auto meer bagage meenemen dan alle andere in dit lijstje.