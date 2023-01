Koop deze Golf GTI occasion met stuur in het midden

We behandelen gekke dingen op Autoblog, maar een Volkswagen Golf GTI occasion met het stuur in het midden slaat alles.

Een ding is zeker bij bijna elke auto: je zit links in het interieur (of rechts in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Japan) en aan de andere kant zit een passagiersstoel. Wel zo praktisch en het maakt van elke auto een tweezitter of vier/vijfzitter. Er zijn maar een paar auto’s een uitzondering op deze regel. De McLaren F1 heeft namelijk één stoel in het midden en de Speedtail, op bepaalde manieren een hommage aan die F1, heeft dat ook. De korte lijst met auto’s met een centrale rijpositie wordt aangevuld door een doodnormale Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf GTI occasion

Van buiten is de Volkswagen Golf GTI occasion van de dag zo normaal als ze komen. Sterker nog, het exterieur is precies zoals in de folder: Tornado Red met de inmiddels aardig iconische ‘Denver’ 17 inch GTI-velgen. Ook de aandrijving is zo normaal als ze komen: de 2.0 TSI levert 200 pk op de voorwielen en schakelen doet ‘ie zelf middels een DSG-automaat. Eigenlijk des te leuker: dankzij deze onopvallende verpakking vermoed je helemaal niks wat betreft het interieur.

Golf GTI occasion met stuur in het midden!

Het interieur huisvest namelijk, inderdaad, een centrale rijpositie. Yep, deze Volkswagen Golf GTI occasion heeft het stuur in het midden! Een vergelijkbare lay-out als de F1 dus: één stoel voor en een achterbank. Deze Golf is dus een vierzitter, maar niet op de manier waarop je denkt.

We horen je denken: waarom? En om eerlijk te zijn, die vraag wordt door de verkoper niet beantwoord. Met dit soort projecten is het antwoord vaak ‘omdat het kan’. En het kan dus, want alles is dusdanig verplaatst dat je in theorie niks van de functionaliteit kwijtraakt. Het stuur werkt, de pedalen werken en de motor voelt niks van deze vreemde interieurinrichting. Het dashboard is zelfs symmetrisch gemaakt, wij vermoeden door een half linksgestuurd dashboard en een half rechtsgestuurd dashboard te gebruiken. Ook je navigatieschermpje en aircobediening is dus niet verloren gegaan. De handrem zit rechts, maar de DSG-pook links.

Keuring

Het is een auto uit 2005 met 98.000 kilometer op de teller. Een snelle blik op de historie van deze Volkswagen Golf GTI occasion toont aan dat de auto sinds 2012 geen apk meer heeft gehad. Toen zal het project begonnen zijn en zoals je ziet is hij nog niet helemaal af, je ziet nog wat mechanische componenten onder het dashboard schuilen. Om de tijdlijn compleet te maken: de eigenaar heeft er (vermoedelijk dus in 2018) een paar weken mee gereden, maar toen moest de auto door de keuring om een geldige wegstatus te krijgen en dat is niet gebeurd. Nu staat de auto al vijf jaar in een schuur.

Kopen

2023 is het jaar dat de eigenaar van deze Golf GTI occasion met het stuur in het midden besloot dat het welletjes is. Dus staat de auto op Marktplaats! Er wordt niet duidelijk of de auto in zijn huidige vorm door de keuring komt (of kan komen) en hij moet nog afgemaakt worden, dus instappen en wegwezen wordt ‘m niet. Toch lijkt gezien de omstandigheden een vraagprijs van 4.000 euro op zijn minst redelijk. Je slag slaan kan op de advertentie van deze bizarre VW Golf occasion.

Met dank aan Wiljan en Justin voor de tip!