Oettinger-upgrades voor GTI, officieel bij dealer

Met de Oettinger-upgrades voor de GTI maak je ‘m net even wat dikker.

Vroeger, in de jaren ’80 kwam je niet weg met een standaard Golf GTI. Heel erg leuk natuurlijk, maar die moest je eigenlijk nog op smaak brengen met wat zorgvuldig geselecteerde upgrades. Daarin kon je heel erg veel gaan, maar er ware zat tuners die relatief subtiele accessoires hadden van prima kwaliteit. Denk daarbij aan Projektzwo, Kamei en Zender. Maar de bekendste zijn natuurlijk Oettinger en ABT.

ABT is inmiddels een bijna OEM-leverancier geworden. In veel gevallen werken Volkswagen (en Audi) samen met de tuner Allgau. Zowel qua tuning als motorsport. Maar dat is voornamelijk voor Europa. In de VS gaat Volkswagen ‘vreemd’ door samen te werken met die andere VW-veredelaar: Oettinger.

Oettinger-upgrades voor GTI

Dat is opmerkelijk, want we horen de laatste tijd erg weinig van de tuner uit Friedrichsdorf (vlak boven Frankfurt). In dit geval is het specifiek Oettinger die samenwerkt met de Amerikaanse tak van Volkswagen. Het gaat om een hoop upgrades voor de GTI (die bij ons Golf GTI heet).

Er is een nieuwe splitter aan de voorkant. Deze ‘loopt’ over de gehele breedte en geeft de GTI net even wat meer presence. Op de voorkant ervan is er een subtiel Oettinger-logo. Iets minder subtiel is de achterspoiler. Nu zijn dakspoilers vaak veel te subtiel, dus op zich vinden we het niet erg. Ook hier is er een Oettinger-logo, zodat men kan zien dat jij je GTI smaakvol hebt verbeterd. Ten slotte is er aan de achterzijde is er een lip om de auto iets dikker te maken.

Geinig

Dan nog een paar geinige accessoires. In samenwerking met Osram zijn er nieuwe knipperlichten voor in de buitenspiegels. Deze gaan niet simper ‘aan-uit’ maar hebben zo’n geinige ‘swoosh’. Dan zijn er nog naafdopjes. Geen gekke rode van BBS (dat is smaakloos), maar ‘GTI’- of ‘R’-caps die recht blijven staan.

Dan kunnen de mensen aan de wielen zien door wat voor auto ze in gehaald worden. Over motorische wijzigingen is er niets bekend. De onderdelen zijn nu te bestellen bij Volkswagen US, maar je kan ze vast wel naar Nederland laten verzenden.

Meer lezen? Dit zijn alle Golf GTI Mk4-modellen op een rij. Allemaal!