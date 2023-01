Dit waren de meest bekeken spots van 2022

Na een grondige analyse van de cijfers hebben we de meest bekeken spots van 2022 voor jullie!

We zitten nu in de periode dat het misschien wat laat is om te wensen, maar het kan nog wel. Daarom moet een ‘eindejaarslijstje’ ook nog wel kunnen. We hadden al de meest bijzondere spots van 2022 behandeld, maar we zijn ook nog even in de cijfers gedoken. Op basis daarvan hebben we nu een lijstje met de meest bekeken spots van het jaar des Heren 2022.

En nee, dit is niet dubbelop, want het is weer een heel ander lijstje geworden. Er staan ook een aantal spots in die we niet direct verwacht hadden, maar dat maakt het juist interessant. We nemen de top 15 met jullie door!

1. BMW M4 F82 Coupé

Spotter: @Row1

De meest bekeken spot van het jaar (met bijna 50.000 views) was geen peperdure hypercar, maar ‘gewoon’ een BMW M4 van de vorige generatie. De populariteit van deze spot heeft natuurlijk alles te maken met het bordje. De eigenaar had bij wijze van grap de auto in het centrum van Eindhoven geparkeerd met een bordje ’te koop i.v.m. hoge benzineprijs’. Dit leverde niet alleen in 040 de gewenste aandacht op, maar dus ook op Autoblog Spots.

2. Tesla Model S Shooting Brake

Spotter: @aircooled

Nummer twee is wel degelijk een zeldzame auto. Sterker nog: van deze Tesla Model S Shooting Brake is er maar één. Het is een product van eigen bodem, ontworpen door Niels van Roij. Deze unieke Tesla is niet naar buitenland vertrokken, maar rijdt dus gewoon rond op de Nederlandse wegen.

3. Lamborghini Centenario

Spotter: @hulaucarphotography

De welbekende Lamborghini Centenario is misschien wel de meest opvallende auto op Nederlands kenteken. Het is dus niet verbazend dat deze spot uit Oisterwijk op veel views kon rekenen. De opvallende nieuwe wrap zal daar ongetwijfeld ook aan bijgedragen hebben.

4. Ferrari SF90 Assetto Fiorano

Spotter: @lfcarphotos

Deze Ferrari SF90 was niet de eerste die in Nederland gespot werd, maar toch wist deze spot de aandacht te trekken. Misschien lag aan de striping, die onderdeel uitmaakt van het Assetto Fiorano-pakket. Of aan de mooie plaatjes van @lfcarphotos, dat kan natuurlijk ook.

5. Aston Martin Valkyrie

Spotter: @rickyt

Afgelopen jaar had er één Nederlander een Aston Martin Valkyrie op kenteken gezet en toevallig zag @rickyt hoe deze werd afgeleverd in Rotterdam. Ook al stond de Valkyrie in een gesloten trailer, we mogen toch wel spreken van een topspot. Met een prijskaartje van €3,2 miljoen stond deze Valkyrie op nummertje vier in ons lijstje met duurste auto’s van 2022.

6. Porsche 918 Spyder & McLaren P1

Spotter: @mierenneuker

Over topspots gesproken: hoe groot is de kans dat je random een Porsche 918 Spyder én een McLaren P1 tegenkomt in Nederland? Het overkwam @mierenneuker, die op dit zeer spectaculaire duo stuitte bij een tankstation.

7. Mercedes-Maybach S 680

Spotter: @leroybreugel

De nieuwe Maybach S 680 is de laatste der Mohikanen, want dit is de enige Mercedes die nog een V12 heeft. Dit exemplaar was de eerste op Nederlands kenteken, met een prijskaartje van €359.000. @leroybreugel wist deze über-S te spotten in de gekste stad van Brabant, Eindhoven dus.

8. Volkswagen Golf R met 1.000 pk

Spotter: @aircooled2

Een Golf R met 1.000 pk is blijkbaar iets waar regelmatig op gezocht wordt, want veel mensen kwamen via Google terecht bij deze spot. Een echte spot is het natuurlijk niet, want deze auto stond op 100% Tuning in Ahoy. Die 1.000 pk komt trouwens niet uit een viercilinder. Deze Golf heeft de vijfcilinder van de RS3 onder de motorkap.

9. Ferrari Enzo

Spotter: @aircooled4

Het is geen verrassing dat we deze spot terugzien bij de meest bekeken spots. Een gecrashte Enzo is immers opzienbarend te noemen. Gelukkig was het alleen materiële schade, maar toch is het pijnlijk om te zien. Zeker als je bedenkt dat er maar zes op Nederlands kenteken staan.

10. Mercedes-Maybach S 580

Spotter: @aircooled5

De Maybach S-klasse kennelijk was populair in 2022, want deze auto zien we twee keer terug in de top 10. Dit exemplaar heeft ‘slechts’ de V8, maar steelt de show met zijn meesturende achterwielen. Helemaal geen overbodige luxe bij een auto van 5,47 meter lang.

11. Tesla Model 3 met uitlaten

Spotter: @aircooled2

Van een Tesla Model 3 kijkt niemand meer op, maar als je er uitlaten onder hangt sta je opeens in de best bekeken spots van 2022. Je kunt er eigenlijk niet zoveel van zeggen, want er zijn tegenwoordig zoveel auto’s met neppe uitlaten. Al is het op een EV toch wel heel erg misplaatst.

12. BMW M5 CS

Spotter: @aircooled6

Dikke BMW’s doen het meestal wel goed hier op Autoblog, ook zonder een bordje ’te koop i.v.m. hoge benzineprijs’. De M5 CS is een van de dikste BMW’s van dit moment. Ook een van de duurste, want dit exemplaar kostte ruim €227.000.

13. Peugeot 301

Spotter: @aircooled7

Veel mensen zouden deze auto geen tweede blik waardig keuren, maar dit is wel degelijk iets bijzonders. Dit is een Peugeot 301, die alleen in Azië en Oost-Europa wordt verkocht. In Nederland is dit dus een echt zeldzaamheid. Dat had @aircooled7 ook in de gaten, dus hij nam de moeite om deze foto’s te nemen.

14. BMW M760Le

Spotter: @leroybreugel

BMW weet de tongen wel los te maken met hun ontwerpen. Dat bleek maar weer uit de vele reacties op deze spot. Deze witte M760Le was het eerste exemplaar dat op Nederlandse bodem werd gespot. De kleur maakt het design niet minder controversieel. Daardoor vallen de enorme grille en gespleten koplampen alleen meer meer op.

15. Alpina D5 S Touring

Spotter: @aircooled9

Anno 2022 een diesel van €181.000 kopen, je moet maar durven. Eerlijk is eerlijk: zo’n Alpina D5 S Touring is wel gewoon een heerlijke bak. Er zijn waarschijnlijk weinig auto’s die een betere all-rounder zijn. Als je genoeg geld hebt om de afschrijving op te vangen, waarom ook niet?

