Koop deze heerlijk goed fout getunede Golf R met 400 pk

Een goed fout getunede Golf, het kan.

Een fout getunede Golf is heerlijk polariserend. In commentsecties zijn enkel en alleen mensen met een superieure smaak. Iedereen rijdt daar in een Maserati Granturismo, Jaguar XK of een Lexus LC.

Altijd in een bijzondere kleurenconfiguratie, om toch een soort morele superioriteit te hebben over de gewone mensjes die witte foute BMW’s hebben en die vervolgens gaan tunen. Oh, da’s fout! Dat kan echt niet!

Maar toch, hè. Ondanks dat de buurman van de familie Flodder veel te chic is voor zijn buren, vond ‘ie dochterlief Cees zeker de moeite waard. Deze heerlijk fout getunede Golf is een beetje het automobiele equivalent. Iedereen op de Hockeyclub kijkt met een zeker dedain naar je, maar ze zouden maar wat graag een rondje willen rijden in deze Golf R.

Golf R uit 2010

Het is de de eerste generatie Golf R, op basis van de Golf 6. De auto komt uit 2010 en is inmiddels alweer 14 jaar oud. Werkelijk alle hokjes worden aangevinkt, waardoor de auto in kwestie bijna een rijdend cliché is. Zo staat ‘op Airride-veren, waardoor ie lekker laag op zijn wielen kan staan.

Die wielen zijn van het merk ‘Concaver’. Tja, als je dan die naam aanneemt als fabrikant, zorg dan dat de wielen concave zijn. Deze wielen zijn namelijk, eh, níet concave. Nu misstaan ze niet onder de auto, overigens.

De getinte koplampen en achterlichten zijn erg smaakgevoelige. Althans, als er een bepaalde ontwikkeling is qua smaak doe je ze dat niet aan. Bij de achterlichten kan het ermee door, maar om nu folie op koplampen te doen is raar.

Verder is er een grote voorbumper, grotere spoiler, goud gekleurde remklauwen, getinte ruiten en natuurlijk de obligate Instagram-sticker.

Stage III (spreek uit: Staasje Drie)

We moeten er wel bij bij vermelden dat de vorige eigenaar alle modificaties zorgvuldig heeft uitgkozen en werkelijk waar een vermogen heeft uitgegeven. Het totaalplaatje klopt wel.

Naast de genoemde optische aanpassingen zijn er ook enkele technische die zeer de moeite waard zijn. Deze fout getunede Golf is namelijk door de specialisten van JD Engineering onder handen genomen. JD is een van de grotere namen in Nederland als het gaat om VAG-tuning (samen met VAG Techniek en Van Vught Tuning).

In dit geval is het Stage III-pakket erop losgelaten. Dus dat betekent een grotere intercooler, andere intake, andere uitlaat, downpipe en ECU. Het resultaat is mar liefst 400 pk! Althans, dat moet ‘ie kunnen halen nu de carbon cleaning is uitgevoerd. De laatste meting (geen mening) liet 381 pk aan vermogen en 486 Nm aan koppel zien. Deze auto gaat dus af als een kanon.

Prijs goed fout getunede Golf R

Tenslotte is het interieur van deze heerlijk fout getunede Golf R ook aangepast. Er zijn Recaro-kuipstoelen en een achterbank-delete. Het opnieuw beklede stuurwiel is ook helemaal volgens de heersende mode.

Erg leuk is de halve rolkooi. Overigens moet je fout getunede Golf zeker niet negatief opvatten. Mijn oude 325d was ook fout getuned en dat ding mis ik nog iedere dag. Er bestaat altijd zoiets als goed fout.

Met een prijs van 15.950 euro krijg je enorm veel auto voor je geld. Temeer de Golf R in kwestie slechts 169.977 km heeft gelopen. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!