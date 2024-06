Elektrische tweewieler kopen? Ministerie helpt een handje

Als geld de grootste reden is om een elektrische scooter te laten staan, dan is dat probleem bij deze opgelost.

Als je even bedenkt hoe een stadscentrum eruit ziet, en wat daar allemaal rondrijdt dat vieze benzine- of dieseldampen rondslingert, merk je dat er op vele gebieden elektrificatie kan plaatsvinden. Dat merk je zelfs als het gaat om ieders favoriete stadstweewielers: de bromfiets (of scooter, zo je wil).

Elektrische scooter

Maar net als bij vele elektrisch aangedreven voertuigen loop je dan qua prijs tegen een probleem aan. Zo’n elektrische scooter is niet gratis namelijk. Bovendien heb je voor een zacht prijsje nog een Tomos uit het jaar kruik, terwijl je een e-scooter al snel nieuw moet aanschaffen. Mensen kiezen er dus (te) vaak voor om met hun oude bromfrikandel door te blijven rijden. Daar komt een oplossing voor.

Inruil

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat namelijk gemeenten ondersteunen met een inruilactie voor de aanschaf van een elektrische scooter. Het werk zoals je verwacht: je levert je oude Zundapp in en krijgt korting op een elektrische scooter. Het bedrag kan oplopen tot 1.200 euro. En da’s voor een elektrische scooter een fikse korting. Zo worden mensen die wel elektrisch willen brommen (heet het dan nog brommen?) maar het geld er niet voor hebben over de streep geholpen om toch een elektrische bromfiets te kopen. En dat helpt stadscentra weer met hun ambitie om uitstotende voertuigen te weren, zonder mensen buiten te sluiten.

Campagne

Er is nog één horde, namelijk mensen die geloven dat elektrisch rijden enkel maar gedoe is. Dat is niet uniek voor auto’s, ook e-scooters hebben nog de reputatie dat het minder makkelijk is in de omgang dan een Kreidler op mengsmering. Met behulp van ervaringsdeskundigen heeft het ministerie een campagne gestart die volgens hun laat zien dat het allemaal wel meevalt en dat het bereik dan wel het opladen van een elektrische scooter prima te doen is. En hey, liever elektrische tweewielers met helm-, kenteken- en rijbewijsplicht dan exemplaren die dat niet hebben, toch?