Twee Italiaanse supercars eren een Italiaanse supercar

Met deze twee Italiaanse supercars eert een Italiaanse autofabrikant een Italiaanse supercar.

En we gaan door met een Italiaanse supercar! Net hebben we de iconische Lamborghini Countach uit de film Cannonball Run behandeld, het is nu tijd voor de volgende!

Het gaat in dit geval om de Maserati MC12 die in het zonnetje gezet wordt. Mocht je deze auto niet kennen, dan kun je uiteraard onze MC12-special erover lezen. Kort samengevat, het is eigenlijk een Ferrari Enzo, maar dan van Maserati. Dus het chassis, de motor, transmissie en dergelijke zijn allemaal Enzo. Echter, omdat het geen Ferrari is maar een Maserati, moest de MC12 zwaarder zijn en minder vermogen hebben.

MC12

De MC12 heeft een enorm groot koetswerk getekend door niemand minder dan Frank Stephenson (die een erg vermakelijk YouTube-kanaal heeft over autodesign, aanrader!). Die body bleek overigens een belangrijke bijdrage te leveren aan de stabiliteit van de MC12.

Ondanks het hogere gewicht en lagere vermogen, was Marc Basseng met de MC12 sneller op de Nordschleife dan met de Enzo. Normaliter kun je ‘Ringtijden nooit met elkaar vergelijken, maar in dit geval was het een gevalletje: zelfde dag, zelfde coureur en zelfde weersomstandigheden. Dus heel erg goed te vergelijken.

In tegenstelling tot de Enzo werd er ook serieus met de MC12 geracet en niet eens onsuccesvol. In 2006 pakten de titel in het GT1-kampioenschap. Althans, de constructeurstitel.

Maserati had simpelweg te goede coureurs ingehuurd die elkaar constant aftroefden. Dus ondanks dat de MC12 de snelste auto van het veld was, wist Gabriele Gardel in en stokoude Ferrari 575M de rijderstitel in de wacht te slepen.

Speciale edities

Nou, dan dan gaan we nu EINDELIJK naar de nieuwswaarde van dit artikel. Maserati zet namelijk de MC12 even lekker in het zonnetje, zowel de straat- als raceversie. Dat doen ze met met de Maserati MC20 Icona en Maserati MC20 Leggenda.

Deze 2 modellen vieren de 20-jarige verjaardag van de MC20. Dat de film Cannonball Run 45 jaar is, kunnen we bevatten. Dat de MC20 nu 20 jaar oud is, drukt ons met de neus op de feiten dat we zelf ook oud worden.

Maserati MC20 Icona

De Maserati MC20 Icona heeft de kleurstelling van e straatversie van de MC20. Dus een parelmoerwit met blauwe accenten. Helaas zag Maserati niet de mogelijkheid om de velgen ook aan te passen. Als een Fiat 500 Maserati-edition al speciale velgen kan hebben, kan dat bij een MC20 ook.

Maserati MC20 Leggenda

De Maserati 20 Leggenda is qua kleurstelling geïnspireerd op de Vitaphone-racers, met de kenmerkende groen/zwarte kleurstelling. Maserati heet uiteraard namelijk voor die kleuren, namelijk Nero Essenza en Digital Mint Matte. Man, wat doen die Italianen dat altijd goed. Ook hier zijn we die drietand-velgen, zij het nu in het zwart.

Het is niet alleen maar een ander kleurtje, ook het interieur is aangepast in deze speciale Fuoriserie-modellen. Er zijn lichtgewicht racekuipen, bijvoorbeeld. Ook hebben ze beide het koolstofvezel interieurpakket. Ook zijn items liftsysteem voor de vooras, E-LSD sper en dergelijke allemaal hartstikke standaard. Van beide edities worden 20 exemplaren gebouwd.

Check hieronder wat jullie aller @wouter vindt van de Maserati MC20 (ja, hij past erin):

