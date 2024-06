Volkswagen Golf R Clubsport? Ja, bitte!

De overtreffende trap met de Volkswagen Golf R Clubsport.

Voor een leuk sturende hot hatch kun je eigenlijk beter een Golf GTI kopen dan een Golf R. Dat komt omdat Volkswagen allerlei leuke varianten van de GTI heeft uitgebracht, zoals de GTI Clubsport. De Golf R is met zijn extra vermogen en vierwielaandrijving vooral goed in accelereren en winnaar zijn op de tussensprint.

Echt leuker maken heeft Volkswagen nooit gedaan met de R. Je moest het er maar mee doen. Nou ja, de Golf R 20 Years met 333 pk was een aardige maar dat was het ook wel.

Eindelijk lijken de Duitsers die handschoen toch op te pakken. Tegenover Road & Track heeft Martin Hube, een woordvoerder van Volkswagen, namelijk iets losgelaten over een eventuele Volkswagen Golf R Clubsport.

Deze gepeperde variant zou een aangepast onderstel krijgen en ook zou er wat gewicht worden geschrapt. Kijk, dat klinkt toch als muziek in de oren? Verder krijgt de R geen DSG, maar een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Het 4Motion systeem mag blijven, maar krijgt wel torque vectoring wat we ook kennen van de Audi RS3 en de onlangs vernieuwde S3.

Op basis van de Volkswagen Golf 8.5 wachten we nog op de R. De GTI is al wel bekend, die werd tegelijk met de facelift gepresenteerd. Op basis van de Nederlandse autoprijzen moet je niet gek opkijken als zo’n gepeperde Golf R richting de ton in euro’s kruipt. Dat is nu eenmaal het klimaat waar we inzitten.

Of de importeur überhaupt de eventuele Volkswagen Golf R Clubsport naar Nederland haalt is ook maar de vraag. Je ziet vaker met dit soort dikke specials op grijze import bent aangewezen. Er is overigens altijd wel een dealer die kan helpen met de speciale verzoekjes.

Voor nu weten we alleen dat er een mogelijke Volkswagen Golf R Clubsport in de pijplijn zit. Het groene licht is nog niet gegeven, dus voorlopig hoef je nog weinig te verwachten. Maar het zou wel leuk zijn, toch?

Foto: gepeperde Golf R via @julian06 op Autoblog Spots