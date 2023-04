Koop de foutste diesel van Nederland bij Domeinen

Onlangs stond de dikste diesel van Nederland bij Domeinen. Deze keer is het de foutste.

Als je een liefhebber bent van foute maffiabakken dan loont het om zo nu en dan eens bij Domeinen te kijken. Dat is namelijk de uitgelezen plek om dit soort occasions te vinden. Er zijn nu eenmaal mensen die alle vooroordelen die er over bepaalde auto’s zijn bevestigen.

Een Mercedes ML met Brabus-behandeling is zo’n auto die vooroordelen oproept. Dit is namelijk een schoolvoorbeeld van een maffiabak. Wat de eigenaar wel of niet op zijn kerfstok had weten we niet, maar feit is dat de auto nu bij Domeinen staat.

Domeinen is meestal heel summier met hun beschrijvingen, maar deze keer hebben ze wel expliciet vermeld dat het voertuig “geen echte Brabus” is. Daar worden we alleen niet veel wijzer van, want dit roept de filosofische vraag op: wat is een echte Brabus?

Een Mercedes met een volledige bodykit en een opgeboorde V8 is natuurlijk een echte Brabus, maar je kunt ook minder ver gaan. Alle Brabus-onderdelen zijn of waren gewoon los te bestellen, dus wanneer is iets dan een echte Brabus?

Deze ML is in ieder geval uitgerust met aardig wat Brabus-onderdelen. We zien bijvoorbeeld Brabus-bumpers, een Brabus-spoiler en Brabus-velgen. Ook in het interieur is op diverse plekken een Brabus-logo te zien.

Motorisch is de auto minder indrukwekkend dan het uiterlijk doet vermoeden. Dit is namelijk geen ML 63 AMG, maar een eenvoudige ML 320 CDI. Dat hoeft echter niet te betekenen dat Brabus niks met de motor heeft gedaan. Brabus had namelijk ook een upgrade voor de ML 320 CDI, die het vermogen van 224 pk naar 272 pk bracht en het koppel van 510 Nm naar 590 Nm.

Of de auto ook motorisch een extraatje heeft gekregen van Brabus weten we dus niet. Daar kom je waarschijnlijk pas achter als je deze auto koopt. Dat kan via Domeinen. Er staat 296.158 km op de klok, maar dat is voor een Mercedes diesel natuurlijk peanuts. Je zult ‘m nog wel even moeten importeren, want deze überfoute Mercedes staat nu op Duits kenteken. Hoe kan het ook anders.