Brabus 930 heeft 930 pk en een lage topsnelheid

Toch is de de Brabus 930 geen stakker.

Op een gegeven moment is al het vermogen ter wereld niet voldoende. Er is altijd een specialist die er een paar paardenkrachten bij weet te toveren. Eentje daarvan is Brabus. Er was ooit een periode dat je bij AMG terecht kon voor een E55 met 354 pk en bij Brabus voor en EV12 met 582 pk.

Tegenwoordig leveren auto’s standaard al krankzinnig veel vermogen, dus wat moet je daar nog bovenop doen? Nou, ja, simpel: nog heel veel extra vermogen. En zo zijn we aanbeland dat Brabus een vijfdeurs-auto met 930 pk in de aanbieding heeft. Ja, 930 pk is nu af-‘fabriek’ beschikbaar inclusief garantie. In dit geval gaat het niet om een E-Klasse, maar een variant op de E-Klasse, de AMG GT 4-Door ‘Coupé’.

De basis is al geen stakker

En om maar meteen te beginnen bij het meest bizarre feit: er ligt 930 pk in! Om heel eerlijk te zijn is die prestatie niet extreem knap. Dat komt vooral door Mercedes-AMG zelf. Het standaardmodel is met 843 pk en 900 Nm al bovengemiddeld krachtig. Sterker nog, Brabus heeft weleens grotere stijgingen gerealiseerd. Het is niet zo dat ze de auto even gechipt hebben.

Nee, er zitten nieuwe (grotere) turbo’s op, waardoor de V8 een stuk krachtiger is. Er komt 86 pk en 100 Nm bij. De motor is voorzien van een ECU per cilinderbank en beide zijn aangepast door Brabus. Volgens Brabus is dat niet alleen gedaan voor meer vermogen, maar voor een optimale samenwerking met de 204 pk sterke elektromotor.

De V8 is nu goed voor 726 pk en 900 Nm. Met de elektromotor er bij is het precies 930 pk en een koppel van maar liefst 1.550 Nm. Hierdoor kun je van 0-100 km/u sprinten in 2,8 seconden en een top halen van 318 km/u.

Dat laatste is vanwege een begrenzer en valt stiekem echt heel erg tegen. Die oude E V12 uit de jaren ’90 haalde op zijn sloffen 350 km/u. Nieuwer is dus niet altijd beter! Ook niet als je naar het gewicht kijkt, overigens. De Brabus 930 weegt namelijk 2.400 kg en dat is helemaal leeg….

Prijs Brabus 930

Vanwege de wielen is het gewicht wellicht ietsje lager. Brabus heeft namelijk ‘hi-tech’ gesmede velgen gemonteerd. Geen idee wat ze met ‘hi-tech’ bedoelen, maar de Brabus 930 heeft het! Tevens is er carbon overal en nergens op en in de auto. Ook het interieur is grondig aangepakt. Uiteraard kun je het helemaal naar wens samenstellen.

De prijs is ook typisch Brabus. Ze hebben het even uitgerekend en zijn uitgekomen op een prijs van 323.435,45 euro zonder btw en bpm. Ondanks de elektromotor is de CO2-uitstoot 268 gram per kilometer. Mocht je al een AMG GT63 E-Performance hebben, dan kun je deze naar Bottrop brengen om ‘m om te laten bouwen.

