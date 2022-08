Koop deze M4 killer met 548 pk en 690 Nm op Marktplaats

Deze M4 killer heeft meer vermogen en koppel dan een hele dikke M4!

Als mensen 60-65 mille kunnen uitgeven aan een dikke sportcoupé, opteren ze veelal voor een Duitser. Een BMW M4 of een Porsche 911. Dat is niet erg en stiekem zelfs best logisch. Er staan er een heleboel van te koop, onderdelen zijn goed te verkrijgen en je valt niet al te veel op. Heel Nederlands, dus.

In Nederland is er gelukkig nog een behoorlijke US-subcultuur. Als je gaat zoeken naar clubs voor Amerikaanse auto’s is er verrassend veel animo voor. En ja, ook daar zijn mensen die 60 tot 65 mille stukslaan op een dikke sportcoupé. Die hebben dan de keuze uit een Corvette, Camaro of Mustang. Maar ze kunnen ook kiezen voor deze Cadillac ATS-V.

M4 Killer uit de VS

Mocht je die auto niet kennen: schaam je diep! De ATS-V is de snelle uitvoering van de ATS, een BMW 3 Serie concurrent. Er was ook een Cadillac ATS Coupé, een BMW 4 Serie alternatief. En je kon ook de snelle versie combineren met de Coupé-carrosserievariant en dat is precies deze auto.

En dan is deze M4 killer ook nog eens extra krachtig, want de motor is niet helemaal origineel meer. Er zitten 2 RVS-downpipes onder en K&N-sportfilters. Vervolgens is de ECU daarop aangepast met als resultaat, je kon het al lezen in de titel, 548 pk en 690 Nm. Dat zijn heel erg serieuze waarden!

Prestaties en prijs

Wat het doet met de prestaties, geen idee. Volgens de advertentie is de auto in standaard-trim al goed voor een 0-100 km/u-sprinttijd van 3,9 seconden en een topsnelheid van 304 km/u. Met het sprinten ben je vooral afhankelijk van de grip, maar 310 km/u zal vast geen probleem zijn.

Net als de BMW M4 is het een prima auto waarmee je normaal dagelijks kunt rijden. In dit geval helemaal, want de auto slechts 41.202 km gelopen. Het exemplaar komt uit 2017 en moet 62.995 euro kosten. Een beetje gelijkwaardige BMW M4 is aanzienlijk duurder. En langzamer.

