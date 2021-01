Alle speciale BMW M5 uitvoeringen op een rijtje - Autoblog.nl

Voor deze maandagavond zetten we alle speciale BMW M5 uitvoeringen op een rijtje. Helemaal gratis!

Binnenkort is het zover, dan komt er een nieuwe alles overtreffende trap van de BMW M5. Naast de reguliere M5 en M5 Competition wordt de M5 CS geïntroduceerd. Hoezee en driewerf hoera!

Een speciale uitvoering op basis van de BMW M5 is niet zo heel erg vanzelfsprekend als het lijkt. Van de BMW M3 heeft BMW altijd heel consequent allerlei speciaaltjes en aparte uitvoeringen gebouwd. Bij de M5 is dat veel minder het geval. Althans, dat dachten wij. Wij gingen even op onderzoek uit en kwamen tot een redelijk aantal. Speciaal voor het lijstje op de maandagavond hebben we ze allemaal op een rijtje voor je gezet. En het mooiste is: je hoeft er helemaal niets extra voor te betalen! Ook deze is helemaal gratis!

BMW M5 (E28)

1985 – 1987

2241 exemplaren

Van de eerste M5 waren geen speciale uitvoeringen, helaas. Eigenlijk was de M5 al een vrij speciale auto. Er zijn er weinig van gebouwd in een relatief korte tijd. De combinatie van de motor uit een supercar (M1) in combinatie met een 5 Serie koetswerk was niet alleen het recept voor een fantastische BMW, maar ook voor een compleet nieuwe klasse. Ondanks dat er geen speciale editie was, werd de BMW M5 al gebruikt als Ringtaxi (toen nog Nürburgring Renntaxi genaamd). Op de afbeelding hierboven zie je een Oostenrijkse herintreder de auto bekladden met een viltstift.

BMW M5 Cabrio (E34)

1989

1 exemplaar

Een tijdje geleden liet Porsche zien met wat voor projecten ze bezig zijn geweest in de afgelopen jaren. BMW laat dat zo af en toe ook zien. Een van die auto’s is de BMW M5 Cabriolet. Het vreemde is dat er niet eens een 5 Serie Cabriolet was. Daar zat een logica achter, de M5 Cabrio moest concurreren met de duurdere cabriolets, zoals de Porsche 911 en Mercedes-Benz SL. De auto zou zijn debuut gaan beleven op de Salon van Genève in 1989. Sterker nog, de ruimte op de stand was al geboekt in ingericht. Op het laatste moment schoot BMW het plan zelf af. De reden: mensen zouden gaan vragen naar een non-M5 Cabrio en daarvoor was de 3 Serie Cabriolet al.

BMW M5 Cecotto Edition (E34)

1991

22 exemplaren

Dat er van een M3 (E30) een Cecotto Edition is, dat is algemeen bekend. Maar ook van de M5 (E34) bouwde BMW dus een Cecotto. Er zijn er 22 gebouwd, waarvan 2 pre-productie-exemplaren. Volgens BMW is de auto door Johnny Cecotto zélf samengesteld. Hij wilde graag een luxere M5. De M5 Cecotto Edition was leverbaar in twee kleuren: Lagoon Green of Mauritius Blue. Van beide zijn 10 exemplaren gebouwd. De Cecotto was luxer dan een gewone M5 met items als walnotenhout-afwerking, nappa leder, schuif/kanteldak, stoelverwarming, elektrisch bedienbare stoelen en een elektrisch bedienbare zonnescherm voor de achterruit.

BMW M5 Winkelhock Edition (E34)

1991

51 exemplaren

Naast Cecotto was ook Joachim Winkelhock een verdienstelijk BMW-coureur bij het Schnitzer-team van BMW. Ook hij mocht een M5 samenstellen. In tegenstelling tot Cecotto ging Winkelhock voor sportiviteit met ‘zijn’ M5. Een M5 Winkelhock heeft zelfs redelijk afwijkende hardware en is aanzienlijk lichter. Er werd minder gebruik gemaakt van geluidsisolatie. De accu en brandstoftank waren kleiner. Er waren geen elektrische ramen voor de achterdeuren. Er waren geen hoofdsteunen voor de achterbank en je zult ook geen mistlampen aantreffen op de M5 Winkelhock. Airco? Niet aanwezig, maar dat was in die tijd nog geen gemeengoed in deze klasse. Als je koos voor airco, kreeg je wel de grotere accu.

BMW M5 Naghi Motors Edition (E34)

1992

15 exemplaren

De BMW M5 Naghi Motors Edition werd speciaal voor de BMW-importeur in Saudi-Arabië gebouwd. Deze hadden standaard een achterspoiler, Recaro SR sportkuipen, rode gordels, Shadowline-raamlijsten, airco en een cassettespeler. Het stuurwiel, de pookknop en greep voor de handrem waren ook knalrood. Daarnaast trof je een BMW M5 Naghi Motors Edition-badge aan. Aan de buitenkant kun je de M5 Naghi Motors eenvoudig herkennen aan de M-driekleur op de motorkap. Er zijn drie kleuren: Lagoon Green, Jet Black en Alpine White II. Omdat de auto voor de Golfregio gebouwd is, is een katalysator niet aanwezig en levert de 3.6 liter zescilinder 318 pk.

BMW M5 20 Jahre Motorsport Edition (E34)

1992

20 exemplaren

De BMW M5 20 Jahre Motorsport Edition werd gebouwd ter ere van het twintigjarig bestaan van BMW M GmbH. Deze werden voorzien van bijna alle mogelijke opties. Alle exemplaren zijn in BMW Individual ‘Mugello Red’ gespoten. De velgen zijn Jet Black, net als de splitter, sideskirts en onderste gedeelte van de achterbumper. En check de speciale M-Technik buitenspiegels. In het interieur was de speciale M5 voorzien van Recaro SR-sportstoelen, bekleed in de meest foute suède-stoffen combinatie mogelijk. Het sportstuurwiel was ook bekleed in suède.

BMW M5 “Dubai Spezial”

1994

5 exemplaren (of 3, dat kan ook)

Ok, dit is een lastige. Je hebt soms van die auto’s die magischer en specialer worden en waarvan de status mythische proporties aanneemt. De BMW M5 ‘Dubai Special’ is zo’n auto. Officieel is er niets over terug te vinden. Het verhaal wil dat BMW er drie of vijf heeft gebouwd voor Dubai. Het meest bijzondere was dat ze allemaal voorzien waren van een 408 pk sterke 3.8-motor. Het idee was dat BMW ooit mee wilde doen met het DTM met de M5, om de succesvolle Audi V8 van repliek te dienen. Daar zou het nooit van komen, maar met het idee en wat ontwikkelde techniek bouwde BMW enkele straatauto’s. Deze werden niet verkocht via dealers.

Omdat de emissie-eisen in de zandbak een lachtertje zijn, was er kennelijk iets meer marge. De motor was voorzien van een lichtere krukas en lichtere Mahle-zuigers. De motor kon nu meer toeren draaien: 7.850. Voor een betere wegligging was de speciale BMW M5 voorzien van Koni-schokdempers en Eibach veren. Alpina hielp mee aan de achteras met een speciale oliekoeler voor het differentieel. Zie het als een soort Ferrari 456 Venice van BMW: ze zijn er wel, maar nooit officieel geleverd.

BMW M5 UK Limited Edition (E34)

1995

50 exemplaren

Speciaal voor de Britse markt kwam er een speciale BMW M5. Het idee was om de auto M5 Steve Soper te noemen. Op het laatst werd er toch gekozen voor ‘UK Limited Edition’. De wijzigingen ten opzichte van de gewone M5 waren voornamelijk esthetisch. Je kon kiezen uit twee kleuren: Rosso red met een champagne-kleurig interieur of Orinoco Green met een, echt waar, mintkleurig interieur. Er zijn 15 rode exemplaren geleverd en 35 groene. Beide zijn voorzien van Shadowline. Kortom, een M5 waar @jaapiyo blij mee zou zijn.

BMW M5 Touring Elekta (E34)

1995

20 exemplaren

Over @jaapiyo gesproken, hij maakte ooit dit artikel over de speciale BMW M5 Elekta. Deze werden gemaakt door BMW Individual op aanvraag van de Italiaanse importeur. Deze kwamen aan het einde van de carrière van de E34. Er zijn er twintig van gebouwd. Je kon kiezen uit twee kleurcombinaties. Sterling Silver met een blauw interieur (het was de jaren ’90) of British Racing Green met Hazelnut interieur.

BMW M5 Touring Concept (E39)

1999

1 exemplaar

Volgens velen is de BMW M5 (E39) de heilige graal als het gaat om M5’s. Daar zijn enkele redenen voor. In eerste instantie stond een M5 niet eens in de planning. Ten tweede werd de M5 (E39) niet met de hand gebouwd bij BMW M in Garching, maar gewoon in Dingolfing tussen de reguliere 5 Series. Daardoor was het wellicht wat lastiger om kleine afwijkende series te maken. Een M5 Touring werd overwogen, zeker omdat Audi (S6 Plus Avant), Mercedes (E50 AMG Kombi) en Volvo (850 R) er goede zaken mee deden. Er werd een M5 Touring prototype gebouwd (Titanium Silver met een zwart lederen interieur) waar naar verluidt Gerhard Richter (M baas) in rondreed. BMW zag het echter niet zitten, daar stationwagons alleen in Noord-Europa populair zijn.

BMW M5 CSL 25th Anniversary Edition (E60)

2009

1 exemplaar

Van de M5 van de E60 kwam wél een stationwagon. Na de facelift kon deze in Europa besteld worden als Touring. Beide rolden wederom gewoon van de gewone fabrieksband in Dingolfing. In Europa hadden we alleen de M5 met SMG-III transmissie. In de VS zijn er 1.366 verkocht met handbak. De M5 CSL was een speciale uitvoering met een 5.5 V10 die tot 580 pk was gekieteld. Het gewicht daalde juist (met 50 kg). Je kan de speciale BMW M5 eenvoudig herkennen aan de overdaad aan ///M-kleuren.

BMW M5 25th Anniversary Edition (E60/61)

2009

27 exemplaren

We moesten even graven, maar er was slechts een ander speciaaltje van deze generatie M5, die toevallig ook M5 25th Anniversary Edition heet. Alleen het CSL-gedeelte ontbreekt. Heel bijzonder zijn ze niet. Alle exemplaren zijn Frozen Grey. Drie ervan zijn een Touring. Interieur was zwart of zwart met Silver Stone (lichtgrijs). BMW vond het kennelijk zelf ook niet echt bijzonder en heeft er niet één persfoto van.

BMW M5 Performance Edition (F10)

2012

30 exemplaren

Na twee generatie M5’s met nauwelijks speciaaltjes, pakte BMW de draad weer op met de M5 van de F10-generatie. De Performance Edition werd gebouwd voor de Britse markt. Je kon kiezen uit drie matte kleuren: rood, blauw of wit. In het geval van de rode hebben we goed nieuws, dat was namelijk gewoon een wrap. Daaronder was de Performance Edition Electric Red. Standaard kreeg je de 20″ lichtmetalen velgen. Iets simpels als het M Driver’s Package was niet eens standaard.

BMW M5 Nighthawk (F10)

2013

20 exemplaren (10 aus, 10 jap)

Ergens dacht BMW dat een matte lak wel chic zou staan op een M5. Ondanks dat de F10 erg fraai opdroogt, geldt dat niet voor de Nickelson bomberjack-kleurige lak. Ook hier de 20″ gesmede velgen. Wel is BMW iets consequenter te werk gegaan, want de wielen, uitlaten en grille zijn ook matzwart. Wel gaaf was het interieur van deze speciale BMW M5: merino-leder in Melbourne Orange!

BMW M5 Competition

2013

4459 exemplaren

Net als Mercedes-AMG levert BMW meerdere smaakjes van zijn topmodellen. Je moet de consument immers altijd even overhalen om net even wat meer uit te geven. In feite is het een optiepakket. Er is zelfs een code voor: 7MA. De M5 Competition heeft 15 pk meer (totaal 575 pk), 20 inch gegoten velgen en zwart afgewerkte uitlaatpijpen. Voor een betere rijervaring is het onderstel verlaagd (10 mm) en zijn de dempers, veren, anti-rollbars en dergelijke straffer afgesteld. Ook de software voor de besturing, DSC en het sper zijn opnieuw gekalibreerd.

BMW M5 Horse Edition (F90)

2013

30 exemplaren

Jazeker, er was gewoon een M5 Horse Edition. Deze speciale BMW M5 was een speciale editie voor China. Standaard met het Competition pakket. Speciaal waren de hoofdsteunen, waarin het woord ‘paard’ was geborduurd. De auto was gebouwd om het jaar van het paard te vieren (volgens Chinese astrologie). Er zijn er 30 van gebouwd: 15 in het Alpine White, de andere 15 in Dark Sapphire. Het interieur was Sakhir Orange. Op de afbeelding de stoel van de M6 Horse Edition (die hadden zwart leer). Van de M5 Horse Edition zijn geen persfoto’s. Dat de M5 Horse Edition bestaat is natuurlijk hilarisch.

BMW M5 30 Jahre (F10)

2014

300 exemplaren

Misschien wel de heftigste BMW M5 ooit gebouwd. We weten het, de huidige BMW M5 heeft óók 600 pk. Maar bij de 30 Jahre Edition werd alles op de achterwielen afgevuurd middels een DCT-bak. Toch wat anders dan een vierwielaandrijving en automaat met koppelomvormer. Deze uitvoering was om de dertigste verjaardag van de M5 (E28) te vieren.

BMW M5 Pure Edition (F10)

2015

Per markt scheelt het nogal hoe de M5’s zijn uitgerust. In veel gevallen is het een van de duurste BMW’s, dus verwacht de consument een rijk uitgeruste auto. Dat is in Australië ook het geval. De M5 Pure Edition is zoals de naam zegt bedoeld voor de pure prijbeleving. Dus geen Bang & Olufsen stereo, softclose deuren of zonneschermen. Daardoor kon BMW de prijs weer verlagen naar het niveau van de M5. Je kon de M5 in Nederland ook zo kaal samenstellen, maar bij ons was de auto iets prijziger. Ook uniek voor de Pure Edition was de Frozen Blue matte lak. Aantal exemplaren onbekend.

BMW M5 White Shadow (F10)

2015

10 exemplaren

Wederom een speciaaltje voor Australië. In feite een M5 met Competition-pakket en zo’n beetje alle mogelijke opties. Vijf exemplaren zijn Frozen White, de andere vijf Brilliant White Metallic. De velgen zijn matzwart. Tsja.

BMW M5 Competition Edition (F10)

2016

200 exemplaren

Deze speciale BMW M5 werd in het leven geroepen om het einde van de productie van de F10 te vieren. Of om de laatste productieslots nog een beetje winstgevend kwijt te kunnen raken. De basis is de M5 met het Competition-pakket, maar dan met maar liefst 600 pk. Ook was een zwarte grille standaard. De interieurlijsten waren gemaakt van koolstofvezel, met een ‘1 of 300’ logo erin. Cool.

BMW M5 Pure Metal Silver Limited Edition (F10)

2016

50 exemplaren

Ja, de 30 Jahre M5 is niet de enige M5 met de 600 pk motor. De Competition Edition had ‘m, maar deze Pure Metal Silver Edition dus ook. Het is de ultieme M5 zonder dat ‘ie opvalt. Je hebt wel het Competition pakket, maar niet de kenmerkende wielen. Daarentegen zijn keramische remschijven standaard. Er zijn er 60 gebouwd door BMW Individual, 10 l voor de Zuid-Afrikaanse markt en de andere 50 voor de Verenigde Staten.

BMW M5 First Edition (F90)

2018

400 exemplaren

Soms moet je ergens snel bij zijn. Bij AMG heb je vaak de Edition One modellen, bij BMW pasten ze de First Edition toe. Het is de First Edition waar Wouter kennis mocht maken tijdens de rijtest. De M5 First Edition heeft de standaard motor met 600 pk. De Frozen Dark Red Metallic lak is het hoogtepuntje, in combinatie met hoogglans zwarte wielen, grille, badges en uitlaten. Meerprijs: 19.500 euro.

BMW M5 Competition (F90)

2018

De nieuwe generatie BMW M5 neemt de motor over van zijn voorganger. Uiteraard zijn er wel wat afwijkingen, maar de basis van het blok is identiek, met dezelfde boring en slag. In dit geval begint het met 600 pk, maar bij de Competition maken ze daar meteen 625 pk van. De auto is serieus straf, overigens. Erg vermakelijk, uiteraard.

BMW M5 Competition Edition 35 Jahre

2019

350 exexemplaren

Verrassing: de eerste M5 wordt telkens ouder en om de vijf jaar wordt er dan een feestje gegeven. In tegenstelling tot de 30 Jahre kreeg de 35 Jahre keer geen extra vermogen. Je kunt hem herkennen aan de Frozen Dark Grey lak, grijze wielen en zwarte remklauwen. Het interieur was zwart, maar met beige stiksels en goud-kleurige sierlijsten.

BMW M5 Competition (F90)

2020

Uiteraard keert het Competition-pakket weer terug bij de gefacelifte M5. Het is immers een no brainer tegenwoordig. Sterker nog, een standaard M5 is waarschijnlijk zeldzamer dan een BMW M5 zónder het Competition pakket. Wat mis je dan? Wederom de directere besturing. Ook krijg je standaard 20 inch gesmede velgen, sportuitlaat, 25 pk extra, bredere achterbanden en natuurlijk de nodige badges die nu hoogglans zwart zijn, evenals de uitlaten.

BMW M5 CS (F90)

2021

Zoals je hebt kunnen zien, zijn er onnoemelijk veel speciale BMW M5’s. Gelukkig komt er met de M5 CS wel weer een serieuze M5 aan waarbij de hardware daadwerkelijk anders is. Heel erg leuk dat sommige modellen bepaalde opties hebben of een aparte kleur, maar de CS wordt harder, sneller, ruiger, sneller en lichter dan de gewone M5.

