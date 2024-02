Koop dit huis en woon in je eigen autobedrijf

Dit is toch wel een unieke kans. Een autobedrijf als huis!

Met enige regelmaat zie je hier op Autoblog de meest gave huizen aan bod komen. Internationaal, maar nog veel vaker nationaal. Want ook in ons kleine kikkerlandje staan genoeg pareltjes van huizen. Dit keer geen megavilla met een enorme garage, maar een buitenkansje. Namelijk een autobedrijf met huis.

Het gaat hier om een relatief oud pand uit 1942. Het is gebouwd in een Amsterdamse schoolstijl en fungeert momenteel als woning en als autobedrijf. Op de voorgrond staat de woning. Als je het terrein opkomt en naar achteren rijdt kom je het gedeelte van een autobedrijf tegen. Dit is een volledige garage met bruggen, gereedschap, een kantoor en een keuken.

Met onder andere een Renault, Fiat een Opel op het terrein heb je een uitstekende illustratie te pakken hoeveel auto’s je kwijt kunt op het terrein.

De foto’s geven weg dat met name het woongedeelte wel een renovatie kan gebruiken. Maar zoals een goede makelaar zou zeggen: ik zie potentie! Als je zelf niet handig bent zou ik er dan weer niet aan beginnen. Zoiets uitbesteden aan een aannemer voor een complete verbouwing zou een vermogen kosten. Als je zelf zes rechterhanden hebt: why not.

De toekomstige koper kan het autobedrijf in stand houden. Je kunt er ook een hele andere bestemming van maken. De garage gebruiken voor je eigen autocollectie bijvoorbeeld. Je kunt zelf onderhoud plegen aan je auto’s en dankzij de bruggen is het mogelijk om er meerdere auto’s te stallen.

De garage is 68 vierkante meter groot. Er zijn appartementen in Amsterdam met de helft aan oppervlakte waar tweeverdieners wonen. Ruimte zat dus. De bijbehorende woning heeft een oppervlakte van 276 vierkante meter. Je kunt er altijd nog een ultiem clubhuis van maken voor al je matties. De bar staat er al, dus dat is geregeld.

Het huis en het autobedrijf is gelokaliseerd in Sappemeer. Voor de niet-randstedelingen onder ons en wie niet opgelet heeft bij topografie: deze plaats ligt in de provincie Groningen. Voor 525.000 euro mag je het hele zooitje hebben. Maar wie weet valt er nog wat te onderhandelen in de prijs.