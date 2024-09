Koop deze potige smurf op Marktplaats

Onze favoriete smurf staat op Marktplaats.

Jaguar bouwde altijd ingetogen auto’s voor de heren van stand, maar tijdens het Ian Callum-designtijdperk mocht het ook ietsje uitbundiger. De XKR was al een dikke bak, maar met de XKR-S ging Jaguar pas echt los.

Voor alle duidelijkheid: we bedoelen de tweede XKR-S, want er was ook al een XKR-S in 2009. De verschillen met een gewone XKR waren echter redelijk subtiel. Maar na de facelift kwamen ze opnieuw met een XKR-S, wat een smurfblauw monster was met een grote taartschep achterop. Deze auto voelde meer aan als een Amerikaanse muscelcar dan een stijlvolle Brit, maar dat maakt ‘m juist zo gaaf.

De XKR-S ziet er niet alleen bruut uit, het is ook een ongelikte beer om te rijden. De supercharged V8 stuurt maar liefst 550 pk naar de achterwielen, en daarmee kost het geen enkele moeite om de banden te laten roken. Zoals Wouter destijds ook demonstreerde tijdens de rijtest (die je onderaan dit artikel nog eens kunt bekijken).

Van de XKR-S Coupé staan er slechts tien op Nederlands kenteken en daarvan zijn er maar twee uitgevoerd in de enige juiste kleur: smurfblauw a.k.a. French Racing Blue. En zoals je ziet aan het kersverse kenteken verkeert dit exemplaar nog maar heel kort in Nederland. De auto is vorige maand geïmporteerd.

Deze brute Jag is vervolgens linea recta op Marktplaats gezet. Daar wordt ‘ie voor €64.500 aangeboden, met 19.210 op de teller. Als je denkt deze potige smurf aan te kunnen zouden we zeggen: sla je slag.