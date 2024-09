Auto is áltijd sneller dan het OV in Nederland, zelfs in de spits

Een bemoedigende gedachte voor als je in de spits staat: je bent alsnog sneller dan met het OV.

Omdat Nederland lekker compact is hebben we een aardig uitgebreid OV-netwerk. Toch is het OV niet je van het. De conclusie van een nieuw onderzoek in opdracht van de overheid luidt namelijk vrij vertaald: je kunt beter de auto pakken.

Het gaat om een onderzoek van het Planbureau voor Leefomgeving. Zij hebben uitgezocht hoe het zit met de bereikbaarheid van werk en voorzieningen in Nederland. En daarbij hebben ze de vergelijking gemaakt tussen de auto, de fiets en het openbaar vervoer.

Dat je met de auto meestal sneller bent dan met de fiets mag geen verrassing zijn, maar de auto is dus ook sneller dan het OV. Altijd. Zelfs in de spits. En zowel in de stad als op het platteland. Dat concludeert het PBL. Op het onderstaande kaartje is bijvoorbeeld te zien dat de bereikbaarheid van ziekenhuizen véél slechter is met het OV dan met de auto.

Deze situatie is de laatste 10 jaar flink achteruit gegaan, omdat het OV in delen van het land uitgekleed is. Voor ons als autobezitters is dit natuurlijk niet zo’n probleem, maar het is wel sneu voor mensen die geen auto hebben. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, scholieren en mensen die geen geld hebben voor een auto. Gelukkig kunnen zij altijd nog de fatbike pakken.

Bron: Planbureau voor Leefomgeving

Foto: Bugatti voor Rotterdam Centraal, gefotografeerd door @jeroen_hanselman