Koop deze gloednieuwe, maar toch oude Aston Martin DB9

Niet fabrieksnieuw, maar gewoon nieuw.

Voor ouwe lullen als mezelf (en @wouter) is het jammer dat de tijd niet stilstaat. Vroeger was alles immers mooier, maar we leven niet meer in die tijd. Maar heel soms komt er een kans voorbij die je rechtstreeks terugvoert naar 2008. In dit geval middels een gloednieuwe oude auto die we tegenkwamen op Marktplaats..

We hebben het natuurlijk over deze Aston Martin DB9. Door velen toentertijd uitgeroepen tot mooiste auto verkrijgbaar. Waar ondergetekende zich overigens prima in kan vinden. Wij hebben er dus eentje gevonden die heel speciaal is, en wel vanwege de kilometerstand.

Op de teller staan namelijk alleen de zogeheten ‘delivery miles’ en dat betekent dat er slechts 218 kilometer met deze schoonheid is gereden. En hoe zonde dat ook is, je krijgt nu wel de kans om een gloednieuwe oude auto te kopen.

Deze oude Aston Martin is eigenlijk nieuw

De auto heeft onderdeel uitgemaakt van een collectie en heeft natuurlijk altijd binnen gestaan. Of ie van een oud vrouwtje is geweest vertelt de verkoper er niet bij… Verder ziet hij er uiteraard uit om door een ringetje te halen en niet alleen omdat er nog nooit mee is gereden maar ook omdat de auto best wel vet is samengesteld.

De eerste eigenaar bestelde namelijk een DB9 met een “Onyx Black” exterieur en een “Chancellor red / Cream Truffle” interieur. Niet alledaags, maar in deze Aston staat het verdraaid goed.

Daarnaast bestelde de geluksvogel met dikke portemonnee nog een aantal andere opties in de vorm van een kleur naar keuze, of paint to sample, je weet wel. Onyx Black is ie dat schreven we eerder al, maar daar houdt het niet mee op. Sterker, daar houdt het verre van op. Heb je even?

Want verder zien we contrasterende stiksels, contrasterende tapijten, rood stuur, zwarte facia sierlijsten, bijpassende hout trim, geperforeerd lederen bekleding, gepolijste grille, 19 inch 15-spaaks velgen, stone guards voor de voorwielen, rode remklauwen, verwarmbare voorruit, smokers pack, dimmende spiegels, parkeersensoren voor en een alarm installatie.

218 kilometer in 14 jaar

De DB9 wordt aangedreven door de bekende V12 van 6 liter. Of heel eerlijk, 5,9 liter. Ook niet mis, maar we moeten wel de juiste informatie doorgeven. Je kent dat blok wel toch, met 48 kleppen, 450 pk en een geluid zoals ze ze helaas niet meer maken anno 2025. Hij gaat in 5,1 seconden van 0 naar 100 en haalt een topsnelheid van 300 kilometer per uur. Niets om je voor te schamen, zeker niet voor een auto van 14 jaar oud.

Geinig detail is dat als je hem besluit te kopen, je de auto nog helemaal moet inrijden. Er zijn nooit kilometers opgezet, dus dat gedeelte is overgeslagen. De verkoper heeft wel alle rubbers, slangen en andere delen aangepakt die gevoelig zijn voor lange stilstand. Dus dat hoef je ook niet meer te doen.

Maar nu blijft de grote vraag; als je deze auto koopt, zou je erin gaan rijden? Dan heb je over een jaar ‘gewoon’ een oude Aston Martin DB9. Maar niet rijden is natuurlijk niet te doen voor een rechtgeaarde petrolhed.

Gelukkig heb ik even geen € 89.950 euro’s liggen, dus ik hoef deze afweging lekker niet te maken. Jij wel?