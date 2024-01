Koop deze puristenbak van Richard Hammond

Oef, deze puristenbak van Richard Hammond zouden wij graag in de garage willen hebben staan.

Het was zo ongeveer het leukste televisieprogramma gemaakt: Top Gear. En later The Grand Tour. Drie heren met totaal verschillende karakters die 17 jaar allerlei auto-avonturen aangingen (en daarna alsnog eventjes).

Deze heren waren niet zomaar presentatoren, maar enorme celebrity’s. Voor lange tijd was TopGear het programma waar de BBC veruit het meeste geld aan verdiende. Dankzij TopGear hadden we pareltjes als de That Mitchel & Webb Look.

En dankzij TopGear (en na een bitch-slap over naar The Grand Tour) konden Jeremy, James en Richard lekker cashen. En van dat geld konden ze dan mooie auto’s kopen en potjandrie: dat hebben ze gedaan. Dat betekent geregeld dat de schuur vol zit met bijzonder spul en dat soms de ene auto plaats moet maken voor de andere.

Morgan Roadster

Met name Richard Hammond heeft hier last van. Althans, met name Hammond laat dat weten via Drivetribe en soortgelijke mediakanalen. Voor nu gaat er een wel heel bijzondere auto uit, namelijk een echte Morgan Roadster.

Mocht je deze auto niet kunnen, dat is het model dat destijds de opvolger was voor de Morgan Plus 8 en de voorloper van de huidige Plus Six. Dat klinkt onlogisch, maar is het niet. De Morgan Plus 8 had de 3.9 V8 van Rover met 190 pk onder de kap. Toen Rover stopte met deze motoren, moest Morgan iets anders zoeken. Gezien de Plus Four en 4/4 gebruik maakten van Ford-motoren, was de keuze snel gemaakt.

In eerste instantie gebruikte Morgan de 3.0 V6 uit de Mondeo ST220, met 226 pk. Deze werd later opgevolgd door de Cyclone-motor, een 3.7 liter V6 met 306 pk die we kennen uit de Mustang. Vervolgens is dit de Plus Six geworden, met een zes-in-lijn van BMW. Volgt u het nog?

Puristenbak van Hammond bij Collecting Cars

Richard Hammond heeft de auto overduidelijk zelf samengesteld. Het koetswerk bestaat uit twee tinten grijs. Zilvergrijs voor het buitenste gedeelte, donkergrijs voor het de panelen aan de binnenkant, bijna al het chroom werd vervangen door hoogglans zwart.

Anno 2024 is dat best een normale gang van zaken, maar vergeet niet dat de auto uit 2005 komt! Op een Audi Q2 of een BMW X2 ziet het er niet zo heldhaftig uit, maar anno 2005 op zo’n klassiek ogende Morgan was het best wel cool.

Maar zoals gezegd, je kan ‘m kopen. Bij Collecting Cars wordt ‘ie te veil aangeboden, namelijk. Op vrijdag loopt de veiling af, maar het beste bod staat op het moment van schrijven al op 30.000 Britse ponden. Morgans zijn enorm waardevaste auto’s en eentje van Britse Petrolhead al helemaal, zo blijkt. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

