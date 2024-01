Autoblog Foto van de Maand – December 2023 [XL-editie]

Het moment is daar: we maken de uitslag bekend van de Foto van de Maand XL!

Traditiegetrouw hebben we aan het begin van de nieuwe maand weer de uitslag van de Foto van de Maand, maar deze keer gaan we er even extra goed voor zitten. In december hadden we namelijk een XL-editie, met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €500 voor de winnaar.

De afgelopen maand werd Autoblog Spots daarom overspoeld met prachtige foto’s. Zoals beloofd hebben we dan ook niet de gebruikelijke top 3, maar een top 10. En we kunnen verklappen: het was al knap lastig om de inzendingen terug te brengen tot 10 foto’s.

Uiteindelijk zijn we na veel wikken en wegen tot een definitieve lijst kunnen komen, met behulp van ons vaste jurylid Eric van Vuuren. We tellen af van nummer 10 naar nummer 1. Daar gaan we.

Fotograaf: @louwmedia

Machiel: “Een hele geslaagde nachtfoto. De lege snelweg en de lantaarnpalen zorgen voor een gave setting en dankzij het grote diafragma zit er lekker veel diepte in. Ook de color grading is goed gedaan, waardoor het net een scene uit een film lijkt.”

Eric: “Goed gespeeld met scherpte/diepte zo midden in de nacht op die koude vloer! Ook de nabewerking past goed bij de gehele sfeer, al twijfel ik een beetje over de hoek waarin de foto is genomen.”

Spotter: @leswessle

Eric: “Originele compositie en fijn om meerdere foto’s deze maand vanaf een hoog perspectief te zien in plaats van laag. Door het gebrek aan kleur en de enorme contrasten krijgt de 4-deurs Maserati goed de aandacht en komt het perfect los doordat de achterlichten aan staan. De lijnen op de grond zorgen voor een algeheel dynamischer beeld.”

Machiel: “Deze foto sprong er vooral uit vanwege de compositie. De diagonale lijnen en de plaatsing van de auto in de rechterbovenhoek zorgen voor een hele sterke compositie. Er is ook mooi gewerkt met licht en donker, waardoor alle aandacht naar de auto gaat.”

Spotter: @trisjphotography

Machiel: “Een foto vanuit deze hoek zien we niet zo vaak voorbijkomen, dus dat is sowieso verfrissend. Dat niet alleen, de brede heupen en de spoiler worden op deze manier ook mooi geaccentueerd. Verder is het een lekker minimalistische foto, in een duistere setting die heel goed past bij de auto.”

Eric: “Lekkere rauwe setting en goed gebruik gemaakt van een hoger standpunt om de extra wijde body weer te geven. De simpele belichting heeft z’n charme, maar ik mis nog net dat ene extraatje om deze foto geweldig te vinden. Wellicht hadden de koplampen aan gemoeten, of nog wat strijklicht…”

Fotograaf: @kingsshots

Eric: “Deze kleur op een GT3 doet het altijd zo goed op foto’s! Helemaal in combinatie met het juiste licht en, zoals fotograaf Kingshots hier demonstreert, met lekker veel dynamiek. Een car2car in de Hugenholtzbocht vraagt toch behoorlijk wat toewijding omdat het hoogte verschil best serieus is en je goed schrap moet zetten voor de neerwaartse druk. Hoe dan ook is de foto perfect scherp. Persoonlijk vind ik hem misschien zelfs te gelikt, maar daarentegen was de opdracht voor hem ook als marketingcampagne bedoeld.”

Machiel: “Het circuit is eigenlijk de enige juiste plek om een 992 GT3 te fotograferen, dus dat is alvast een goed uitgangspunt. Verder is dit een hele cleane actieplaat, waarbij de auto haarscherp is. De diagonale lijnen zorgen voor een stukje extra dynamiek. Het enige wat mij stoort is dat er nog iets te zien is in de linkerbovenhoek, maar verder een strakke plaat.”

Fotograaf: @jeroenvink

Machiel: “Jeroen is geen onbekende in deze rubriek en hij bewijst keer op keer dat hij een meester is met belichting. Het fraaie lijnenspel van deze F12 springt er prachtig uit te midden van de donkere omgeving en het raadshuis vormt een passende decor. Als Rembrandt een auto zou schilderen zou het er waarschijnlijk zo uitzien…”

Eric: “Licht uit, spot aan. Zo heeft fotograaf Jeroen de Ferrari F12 vast weten te leggen voor een oud raadshuis. Hij heeft de auto perfect belicht wat ervoor zorgt dat er een ware ‘spot’ ontstaat op de auto. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat het hierdoor ook lijkt alsof de auto erin ‘geplakt’ is omdat het geen overeenkomsten heeft met de rest van de omgeving. Als de achtergrond ook iets belicht of nabewerkt zou zijn dan zou het geheel beter bij elkaar passen. Hoe dan ook petje af voor de techniek!”

Fotograaf: @stolec

Machiel: “Een klassieke Bugatti mogen fotograferen is natuurlijk een kans die je niet iedere dag krijgt en @stolec heeft deze kans heel goed benut. De dynamiek spat er vanaf en je kunt de foto bijna horen. De nabewerking van de kleuren is ook essentieel: die zorgt voor het vintage sfeertje, wat deze foto helemaal af maakt. Het had zomaar een screenshot kunnen zijn uit een film die zich afspeelt in de jaren ’30.”

Eric: “Dynamiek ten top! Complimenten aan de fotograaf voor het kiezen van zo’n lage sluitertijd op zo’n slecht wegdek. Zelfs dan nog zo’n scherpe foto weten te maken verdiend absoluut applaus. Ook de nabewerking past perfect bij de setting en de auto.”

Fotograaf: @nielskeekstra

Machiel: “Niels heeft een prachtig winters tafereel weten vast te leggen. De takken op de voorgrond, de sneeuw in het midden en het mistige bos op de achtergrond: alles klopt. De foto is ook perfect getimed, want het passerende paard precies in het midden is natuurlijk de kers op de taart.”

Eric: “Mijn gevoel zegt dat de fotograaf deze compositie had staan en op datzelfde moment een paard met ruiter in z’n beeld kwam gelopen. De foto was al sterk zonder, maar deze toevalstreffer (?) geeft het nog wel net wat extra. De mist in het bos zorgt voor die extra mystieke sfeer, de takken die over de lens heen vallen, twee bijzondere Porsches, het kwam allemaal op het juiste moment samen.”

Fotograaf: @noortjeblokland

Eric: “Een en al droomfoto’s deze maand. Ook fotograaf Noortje levert weer een topfoto in waar de Italiaanse Mistral als een noordelijke wind over het Nederlandse wegdek vliegt. De foto is heerlijk frontaal geschoten met een laag perspectief en de juiste sluitertijd zorgt voor de juiste dynamiek. Extra compliment voor de nabewerking waar alle kleuren goed naar elkaar toe zijn getrokken voor een passende sfeer.”

Machiel: “Noortje is inmiddels een vaste waarde in deze rubriek en ze stelt weer niet teleur met dit rolling shot. Door het lage standpunt en de scheve hoek wordt de snelheid optimaal benadrukt. De warme tinten passen perfect bij de auto en de druppels op de lens geven deze actiefoto nog net dat beetje extra.”

Fotograaf: @gijsspierings

Machiel: “We weten niet of er leven is op Mars, maar kennelijk zijn er wel Volvo’s. In dit bijzondere decor komen deze opgehoogde Volvo’s heel mooi tot hun recht. De setting, de laagstaande zon en de verfijnde color grading maken dit tot een uniek plaatje. Het is dat er Nederlandse kentekens op de auto’s zitten, anders zouden we denken dat het een reclamecampagne van Volvo was in plaats van een shoot met een groepje vrienden.”

Eric: “Wat een surrealistisch beeld! Zoals fotograaf Gijs zelf al omschrijft heeft hij deze foto’s in een Mars-vibe geschoten/bewerkt. Het levert een plaat op die we nog niet eerder hier hebben gezien, die letterlijk van een andere planeet komt. Heerlijk hoe het zachte licht over de drie Zweedse bolides gedrapeerd is en elke detail gewaarborgd blijft. Mijn enige punt van kritiek voor deze verkiezing is dat het misschien iets teveel Photoshop-werk is in plaats van ‘Foto van de Maand’.”

Fotograaf: @elindewilde

Eric: “Dit is nou zo’n foto die vanaf het eerste moment ‘WOUW’ oproept. Er is zoveel te zien en te ontdekken, echt geweldig. Deze foto ademt gewoon ‘Back to the Future’, vooral door de omgeving maar ook door het blauwe uur waarin deze foto is genomen. Vergelijkend met andere foto’s van deze maand ligt de focus wellicht wat minder op de auto zelf, maar juist het algeheel concept zorgt ervoor dat dit mijn winnaar is. Als ik dan toch nog een puntje van kritiek zou moeten leveren had ik de auto net iets meer los willen laten komen van z’n achtergrond. Zowel via licht, als het glazen gebouw rechts ervan wat nu net de auto ‘raakt’. Hoe dan ook, dit is zo’n bijzondere combinatie die het ook goed aan je muur zou doen.”

Machiel: “Het was bijna een onmogelijke opgave om deze maand een winnaar te kiezen, dus uiteindelijk moet je ook op je gevoel afgaan. En het was deze foto die toch de meeste indruk maakte op mij. Met de spectaculaire locatie (gewoon in Nederland, geloof het of niet) en de nachtelijke setting heeft Elin een echte Back to the Future-setting gecreëerd. De auto valt een klein beetje weg tegen de achtergrond, maar door de lijnen van de uitgekiende compositie wordt het oog toch naar de DeLorean geleidt. Het contrast tussen het nachtelijk blauw en de oranje verlichting zorgt ook voor een heel fraai kleurenpallet. Genoeg redenen om deze foto uit te roepen tot de winnaar!”

We hebben dus een winnaar: Elin de Wilde! Namens Autoblog, Kamera Express en Eric van Vuuren: gefeliciteerd! We zorgen dat de Kamera Express cadeaubon ter waarde van €500 zo snel mogelijk jouw kant op komt.

Nieuwe ronde

Staat jouw foto niet in de top 10? Dan is dat niks om je voor te schamen, want het niveau lag deze editie gewoon heel erg hoog. Gelukkig hebben we goed nieuws: deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij je een cadeaubon ter waarde van €100 kunt winnen. Blijf je foto’s dus vooral delen op Autoblog Spots en wie weet ben jij de volgende Foto van de Maand-winnaar!