Koop deze Quattroporte GT S voor Passerati geld

Een nieuwe Passerati of een Quattroporte GT S voor iets minder geld?

Onlangs was ondergetekende bezig met het configureren van willekeurige auto’s. Het mooie van deze baan is dat ik in de baas zijn tijd niet Patience, Doom of Minesweeper kan spelen, maar wel op configurators mag rondstruinen.

Arteon

Toevallig kwam ik aan bij de Arteon, die wij onlangs behandelden . Een een heel goedkope is deze ‘Passerati’ niet. De vanafprijs is zo’n 47 mille. Daarvoor heb je een 2.0 TSI in R-Line uitvoering. Kleurtje en dikke wielen uitzoeken en je hebt een prima sportsedan.

Passerati-geld

Maar voor iets minder dan Passerati-geld kun je tegenwoordig ook de droomauto der droomauto’s krijgen. Een échte Maserati. Stel dat je ergens in de binnenstad woont en één auto kan hebben waarmee je alles moet doen, dan is de Maserati Quattroporte GT S van de M139-generatie de ultieme auto voor velen. Het is precies de uitvoering die je moet willen hebben.

Temperamentvolle V8

In de GT S levert de 4.7 liter V8 (de Ferrari F-136Y om precies te zien) 440 briesende, dolenthousiaste en temperamentvolle paarden. Het is een Italiaan, dus het klinkt allemaal spectaculairder dan dat het gaat. De 0-100 km/u in de ze Quattroporte GT S sprint duurt 5,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 285 km/u. Met een beetje Audi S8 kun je hier bescheiden voorbij blaffen, maar wil je hard gaan of de sensatie van hard gaan?

Quattroporte GT S

Het mooie van deze GT S uitvoering is dat Maserati ervoor heeft gekozen om er echt een sportieve sedan van te maken. Het Skyhook systeem werd overboord gegooid ten faveure voor een strakke veer-dempercombinatie. Deze veren waren stijver en de Quattroporte GT S staat ook lager op zijn velgen, die in dit geval bleodmooi zijn en 20″ meten.

Onderhoud

Dan komt nu de dooddoener: “ja, maar weet je wat het onderhoud kost?” Tsja, een Maserati onderhouden is nooit goedkoop. Maar informeer even wat een BMW M5 (E60) doet in onderhoud. Of een CLS 63 AMG. Precies: daar loop je ook op leeg en dat zijn gewoon ordinaire Teutonen die op dit moment érg fout zijn. De Maserati Quattroporte daarentegen is een tijdloze schoonheid en een klassieker in wording. Sterker nog, de auto heeft die status nu al, eigenlijk.

Prijzen

De prijzen voor de Quattroporte GT S schommelen op dit moment rond de 40 mille. 40! Precies wat je kwijt bent voor bovengenoemde Golf. Daarvoor heb je een auto die nooit meer gemaakt zal worden. Sterker nog, de huidige Quattroporte heeft nog altijd moeite om te kunnen tippen aan zijn voorganger.

Peace of Mind

Interesse? Dit exemplaar is 11 jaar ouder dan een nieuwe Arteon. Ook heeft deze al 105.016 km gelopen, wat op zich wel meevalt voor een grote, luxe sedan. Het is alleen vrij veel voor een volbloed Italiaan. Het nadeel voel je al aankomen: de Quattroporte GT S is het allebei, zowel zwaar als onderhoudsgevoelig. De verkoper geeft 1 maand garantie op motor en bak. Deze kun je uitbreiden naar 3 of 6 maanden. Kan in elk geval iets peace of mind geven. Ten opzichte van een nieuwe Arteon kun je mooi 10 mille reserveren voor een kleine beurt, kenteken verlichting en een ruitenwisser.

De advertentie kun je hier bekijken.