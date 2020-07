Gaat Rolls-Royce een amfibievoertuig bouwen?

Daar lijkt het wel op als je de nieuwste patenttekeningen van Rolls-Royce ziet.

De kollosale Rolls-Royce Phantom Coupé is een van grootste cabrio’s die ooit gebouwd is. Als zodanig doet de auto sterk denken aan een jacht voor op de weg, zeker in de juiste uitvoering. Het lijkt er nu op dat Rolls-Royce dit thema nog verder door gaan voeren.

Er zijn namelijk interessante patenttekeningen opgedoken van een mysterieuze Rolls-Royce. De auto die we daarop zien is de basis duidelijk een Phantom Coupé. De achterkant is alleen totaal anders. We zien iets wat veel lijkt op een houten achterdek. Ook de dakconstructie lijkt geïnspireerd te zijn op het ontwerp van motorjachten. Het enige wat nog ontbreekt is een schroef.

Een amfibievoertuig is het natuurlijk niet, maar wat is het wel? Er zijn verschillende andere opties, de een wat aannemelijker dan de ander. De eerste mogelijkheid is dat dit gewoon de nieuwe Phantom Coupé of Drophead Coupé is. Hoewel het design wel behoorlijk afwijkt van de Phantom Coupé zoals we die kenen is dat niet waarschijnlijk (lees: complete onzin). Dit zou wel een erg gewaagd ontwerp zijn voor het conservatief ingestelde Rolls-Royce. Bovendien had het merk aangegeven dat de Phantom Coupé en Drophead Coupé geen opvolger zouden krijgen.

Optie twee is dat het een concept car is. Dat is al aannemelijker, aangezien gekke designfratsen op concept cars eerder regel dan uitzondering zijn. Rolls-Royce doet alleen niet aan dit soort concepten, met uitzondering van de 103EX Vision Next 100.

Dan is er ook nog een derde verklaring: dat dit een one-off is voor een puissant rijke klant. Dat is de meest waarschijnlijke optie. Eerder bouwde Rolls-Royce namelijk ook al de Sweptail. Ook deze auto had een opvallend afwijkend achterkant en was daarnaast volledig gerestyled.

Dat is ook wat we hier zien: ondanks de herkenbare basisvormen is er geen lijn gelijk aan de Phantom Coupé. Het moet dus een duur geintje zijn om deze auto te bouwen. Dat was de Sweptail ook: met een prijskaartje van ruim €11 miljoen was het destijds de duurste nieuwe auto ooit. Misschien wil Rolls-Royce met deze auto een poging wagen daar overheen te gaan?

Bron: Taycan EV Forum