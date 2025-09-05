Koop deze Rambo Lambo die van een Nederlandse arts is geweest

Een Lamborghini LM002 komt niet iedere dag voorbij, dus dit is een buitenkansje.

Objectief gezien is de Lamborghini LM002 een draak van een auto. Want laten we eerlijk zijn: de LM002 is lomp, lelijk en rijdt voor geen meter. Maar toch is het een van de coolste auto’s die je kunt bezitten…

Er wordt vrijwel nooit een exemplaar aangeboden in Nederland of België, maar tijdens de Zoute Grand Prix gaat er eentje geveild worden in Knokke. Dit is dus een unieke kans om dicht bij huis een Lamborghini LM002 te bemachtigen.

Dat er bijna nooit een LM002 te koop staat in onze contreien is ook niet zo gek. Er zijn in totaal maar 328 exemplaren gebouwd. En het is niet bepaald een auto die goed tot z’n recht komt in Nederland, met een breedte van 2 meter en een gewicht van 2.700 kg.

Je moet een LM002 ook niet kopen omdat ‘ie zo zuinig is. Met zijn 5,2 liter V12 zuipt de LM002 als een tempelier. Eerdere prototypes hadden een V8 van Chrysler (destijds het moederbedrijf van Lamborghini), maar uiteindelijk werd toch gekozen voor de V12 uit de Countach.

Dit is een vroeg exemplaar uit 1986, met Weber-carburateurs. Die kun je herkennen aan de gigantische bult op de motorkap, die het zicht flink belemmert. Maar dat mag de pret niet drukken. In deze configuratie levert de 5,2 liter V12 455 pk. Daarmee is naar verluidt een topsnelheid van 200 km/u mogelijk, wat best indrukwekkend is voor het type auto. Met een Hummer H1 ga je niet redden.

Niet geheel verrassend is deze auto nieuw geleverd in het Midden-Oosten, in Oman om precies te zijn. Geinig detail: de tweede eigenaar was een Nederlandse dokter, die werkzaam was in Oman. Hij verkocht de auto in 1989 aan een Belg, die de auto naar Europa haalde.

De Belgische eigenaar heeft de auto tot op de dag van vandaag in zijn bezit, maar doet ‘m nu dus van de hand. Hij heeft ‘m zeker niet als daily gebruikt, want er staat nog maar 12.800 kilometer op de teller. Volgende maand zal de Rambo Lambo geveild worden door Bonhams. Zij verwachten dat deze auto goed is voor €350.000 tot €400.000.